Az újonc, és az idényt öt vereséggel kezdő lila-fehér együttes legutóbb október 21-én, az MTK Budapesttel találkozott hazai pályán, szerdán este 18 órától pedig a címvédő és a jelenlegi kiírásban is hibátlanul éllovas Győr vendége lesz. A csabaiakat az élvonalban ősszel tehát még nem érte sikerélmény, a Magyar Kupa harmadik fordulójában viszont két héttel ezelőtt bravúros, 25–25-ös idegenbeli döntetlennel kiejtették a szintén első osztályú Kisvárdát, ami már nagyon kellett és mindenképpen jót tett a lelkeknek. A 16-szoros bajnok, 15-szörös MK- és ötszörös Bajnokok Ligája-győztes ETO ellen pedig bármiféle teher nélkül pályára lépve testközelből tapasztalhatják meg a csabai játékosok, hogy mit tudnak a világ egyik legjobb klubcsapatának klasszisai.

– Dolgoztunk, hála a jó istennek el tudtuk végezni a munkát a szünet alatt. Apró sérülések és kisebb betegségek azért akadtak, de a lehetőségeinkhez képest sikerült edzeni, ami mindenképpen jót tett a csapatnak – mondta hírportálunknak Papp Bálint, a sereghajtó ENKSE vezetőedzője. – Bízunk benne, hogy a kisvárdai Magyar Kupa-továbbjutás erőt és tartást ad a társaságnak. Most újra „bekapcsolódunk” a bajnokságba. Tudjuk, hogy rendkívül jó csapattal találkozunk, de azt is látjuk, hogy a két Bajnokok Ligája-csoportmérkőzés között lévő győrieknél vannak gondok, problémák, hiányzók. Azonban természetesen így is abszolút más színvonalat képvisel hozzánk képest az ETO. Hazai pályán pedig főleg, nagyon kevés csapatnak akadnak győzelmi esélyei a Győr csarnokában.

Bucsi Lili

Fotós: Bencsik Ádám-archív

A fiatal tréner elmondta, részfeladatokat tűznek ki maguk elé a szerda esti bajnoki mérkőzés bizonyos szakaszaira.

– Az egyik célunk az lesz, hogy megpróbáljuk stabilizálni a védekezésünket – folytatta Papp Bálint. – Fontos lenne, hogy minél többször felállt fal elleni támadójátékra kényszerítsük a győri csapatot. Ezt a fajta védekezést is gyakoroltuk, annak érdekében, hogy ne tudjanak lefutni minket, hogy ne rohanjanak át rajtunk a hazaiak. Meglátjuk, mennyire tudjuk mindezt megvalósítani.

A két együttes a Rába-partján legutóbb 2020 márciusában találkozott (a 2020–2021-es idényben a győri bajnokijuk elmaradt koronavírus-gyanú miatt) és az ETO 45–28-as győzelmet aratott.

A győri kirándulást követően a decemberi folytatásban is húzós bajnokik várnak az ENKSE-re, amely a következő három hétben még a Mosonmagyaróvárral, az FTC-vel és a Budaörssel is megmérkőzik.