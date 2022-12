Súlyemelés Emlékezetes évet zárt Fekécs Szilárd. A Békési TE 18 éves, 81 kg-os tehetsége az albániai tengerparti városban, Durresben rendezett utánpótlás Európa-bajnokságon a juniorok versenyében 13 induló között összetettben hatodik lett, szakításban 138, lökésben 170 kilót ért el, ezekkel az eredményekkel előbbi fogásnemben a hetedik, utóbbiban a hatodik helyet szerezte meg. A 170 kilós lökése új korosztályos országos rekordot jelent (korábban 166-tal tartotta az itthoni csúcsot), akárcsak a 308 kg-os összetett eredménye, amivel szintén saját eddigi országos legjobbját (ami 305 kiló volt) tudta felülmúlni. Balog János tanítványa november végén, a Tatabányán rendezett országos bajnokságon mindkét fogásnemben (szakítás: 141; lökés: 171) és összetettben (312) is átírta saját junior magyar csúcsait.

– Nagyon jó év volt – tekintett vissza lapunknak nyilatkozva a fiatal emelőtehetség, aki tavasszal, a görögországi junior-világbajnokságon a 13. helyen végzett. – Nem történt olyan, ami miatt panaszkodhatnék, minden a terv szerint ment, elértem a kitűzött célokat. Ez pedig a háromszáztíz kilós összetett eredmény volt, amit év végére túl is szárnyaltam két kilóval, szóval teljesen meg vagyok elégedve. A korosztályos Európa-bajnokságon is sikerült túlszárnyalnom magam, mert úgy mentem ki, hogy a nyolcadik-kilencedik hely környékén végezhetek és a hatodik hely végül nagyon jó. Ezek az eredmények plusz motivációt adnak.

A hazai sportági szövetségnél a 2022-es év legjobb férfi súlyemelőjének is megválasztott békési versenyző heti ötször két órát edz iskola után, nincs kihagyás az évben, rengeteg munkája van ezekben az eredményekben. Ami a közeljövőt illeti, ha minden jól megy, áprilisban a felnőtt Eb-n is képviselheti Magyarországot Fekécs Szilárd, akinek ez lehet az első felnőtt nemzetközi versenye karrierje során.

– A fő cél a junior Európa-bajnokság, jó lenne az első ötben végezni, sőt, szeretnék egy érmet összekaparni, ami az idei eredményeim alapján meglehet – beszélt jövő évi céljairól Fekécs Szilárd. – Ez most a fő motivációm. Jövő év végén Mexikóban rendezik meg a junior vébét, arra is jó lenne kijutni és ott is jó helyezést várnék el magamtól.