Minden ifjú tehetségnek le kellett úsznia egy hosszt a 25 méteres medencében, amiért a Mikulás egy-egy éremmel és szaloncukorral jutalmazta meg őket.

Olyan kisgyermekek is részt vettek a jó hangulatú összejövetelen, akik még nem tudnak úszni és ők is kaptak érmet és csokit. Az úszás után közös játék is volt a vízben, amelyen a szülők is részt vehettek, közösségépítő jelleggel.