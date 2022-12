Szünet után már nagyobb tempóban rohantak a játékosok, fokozódott az iram és az izgalmak is. Szabó Dóra őrizte jó formáját, fontos védéseivel tartást adott társainak, akik előtte változatlanul szívósan védekeztek. A változó, két-három-négygólos csabai előny kitartott, ám így is érződött az első játékrészhez képest magasabb fokozatra kapcsoló, de továbbra is többet rontó vendégekben némi veszély. Az idegőrlő hajrá 25–23-as ENKSE-előnyről indult. A budaörsiek kettős, majd hármas emberfogással próbálták megzavarni Gyimesi Kittiéket, kevés sikerrel, mert hazai részről mindig jött egy jó megoldás, így a vendégeknek már nem volt esélyük. A pazar győzelmet követő lila-fehér körtánc és a szurkolókkal való ünneplés felemelő zárása volt a mérkőzésnek.

Az első ligába egy év kihagyással visszatérő, az elmúlt hetekben rendre nagyszerű harci tűzzel, akaraterővel és óriási szívvel küzdő Előre NKSE a sikerélmény nélküli, borongós ősz után sokkal vidámabban, optimistábban és – korántsem mellékesen – négy ponttal fordulhat rá az új évre, a legutóbbi két bravúros hazai győzelemből és játékból pedig rengeteget meríthet a januári folytatásra.

EUBILITY GROUP-BÉKÉSCSABAI ELŐRE NKSE 28 - MOYRA-BUDAÖRS HANDBALL 26 (14–11)

BÉKÉSCSABA: Razum – Andróczki 3, LANISZTANIN 8 (4). Bucsi 2, MAYER SZ. 2, GYIMESI 6, Borbély M. 1. Csere: SZABÓ D. (kapus), GIRICZ L. 2, Török F., Horváth G., TERMÁNY 4, Vámosi. Edző: Papp Bálint

BUDAÖRS: Varjas-Sipeki – Szabó-Májer 2, Gergely-Zsigmond 3, GORILSZKA 4, Hudák A., Szabadfi 1, PÁLOS-BOGNÁR 9 (5). Csere: Vártok R. (kapus), Tóth Melinda 2, Szekerczés 1, Braun 1, Schneider 2, Vártok T. 1, Mlinkó. Edző: Buday Dániel

Békéscsaba, 1000 néző. V: Altmár, Horváth M. Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–2. 10. p.: 4–6. 18. p.: 9–9. 25. p.: 12–9. 33. p.: 16–11. 40. p.: 17–15. 46. p.: 19–17. 51. p.: 23–18. 55. p.: 24–22. 57. p.: 27–25. Kiállítások: 10, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 6/6

MESTERMÉRLEG

Papp Bálint: – Szépen és harciasan küzdöttünk. Nekünk csak akkor van esélyünk, ha csapatként funkcionálunk, ha a védekezés és a kapusteljesítmény is rendben van. Nagyon jó csapatot győztünk le, értékes sikert arattunk. Rendkívüli volt a hangulat, a szurkolók is segítettek rajtunk, hogy átlendüljünk a holtponton. Bízunk benne, hogy most már igazi tartásunk lesz, megjön a magabiztosság is és tényleg elhiszik a játékosok, hogy képesek nyerni.

Buday Dániel: – Megérdemelten nyertek a csabaiak és az sem von le semmit az érdemeikből, hogy a mi megmozdulásinkat és teljesítményünket a szilveszteri válogatásokban kellene mutogatni. Ziccereket hagytunk ki, a kapusteljesítmény is hiányzott, így neme lehet ilyen légkörben nyerni. Csak magunkat okolhatjuk, gyenge játékot nyújtottunk.

Vélemények Szabó Dóra, az ENKSE kapusa – Elmondhatatlanul boldog vagyok. Összeállt a védekezés és a támadójátékunk is. Nagyon akartunk, csapatként küzdöttünk és meg is lett az eredménye. Varjas-Sipeki Flóra, a Budaörs kapusa – Gratulálok a Békéscsabának, a harcias játékához is. Nyilvánvalóan nem vagyok elégedett a csaptunk teljesítményével, nem úgy kezdtünk, ahogyan egy ilyen csatát kellene. Nem koncentráltunk, hiányzott az agresszivitás. A kapusban sem tudtunk segíteni, sok ziccert elrontottunk, így pedig nem lehet nyerni.