Békéscsabai kézilabdás is tagja volt a világbajnokságon érmet nyerő keretnek

A hazai mellett a nemzetközi színtéren, a válogatottakban is megmérettettek a Békés megyei felnőtt és korosztályos sportolók a 2022-es esztendőben. Ezúttal is születtek figyelemre méltó eredmények, nem is kevés. Ebben az összeállításunkban – a teljesség igénye nélkül – tekével, sakkal, kézilabdával és labdarúgással foglalkozunk. Az idei év nemzetközi eseményeken és az országos bajnokságokon eredményeket vettük sorra.

Kukely Anna Forrás: BMH

Teke A Gyulai SE-DIG BUILD csapata története legnagyobb sikerét elérve a 2. helyen végzett az NB I.-es bajnokság Keleti csoportjában a 2021–22-es kiírásban. Sakk A Békési TE csapata bronzérmet szerzett az NB II.-es bajnokság 2021–22-es kiírásában. Kézilabda Az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE női csapata (2021. november 30-ig Vida Gergő, decembertől Papp Bálint volt a vezetőedző) megnyerte 2021–22-es NB I. B-s bajnokságot és feljutott az élvonalba. A 2021–22-es bajnokság őszi időszaka után a 12., utolsó helyen áll. A bajnokság végén megszűnő Orosházi FKSE-Tokai (edző: Kovács Attila) férfi csapata az 5., az Optimum Solar Békési FKC férfi gárdája (edző: Padla József) a 7., az OXXO Energy Orosházi NKC női csapata (edző: Herbert Gábor) a 8. helyen zárt az NB I. B-ben. A 2022–23-as NB I. B-s bajnokság őszi szakaszát követően az Optimum Solar Békési FKC az 5., az OXXO Energy Orosházi NKC női csapata (edző: Morva Zoltán) a 7. helyen áll. A nyáron a Ferencvárosba szerződő békéscsabai Kukely Anna tagja volt a junior világbajnokságon ezüstérmes magyar válogatottnak. A szintén békéscsabai Bucsi Lili az ifjúsági világbajnokságon szerepelt bronzérmes magyar válogatottban jutott szóhoz. Bucsi Lili

Forrás: BMH Labdarúgás A Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó-csapata 15. helyen végzett a 2021–22-es NB II-es bajnokságban. A 2021–22-es NB II.-es pontvadászat őszi szezonja után a 19. helyen áll. A Magyar Kupa előző évi sorozatában bejutott a legjobb nyolc közé. A 2022–23-as idényben a legjobb 16 között van versenyben. A Gyulai Amazonok játékosai közül Lovas Laura és Komlósi Anna is meghívást kapott az U19-es női válogatottba.

