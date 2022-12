Rendesen belekezdett a Békéscsaba, a második pont rögtön ászból született, Aktas révén, 6:1-es csabai előnynél máris időt kellett kérnie Miodrag Stojakovicnak, a Zágráb edzőjének. Kezdett ébredezni a zágrábi csapat, fel is zárkózott három pontra, de a csabaiaknál a jó nyitások után mindig volt olyan játékos, aki sikeresen fejezte be a támadásokat. Marta Drpa is szépen belejött és Aktassal versenyezve szorgalmasan gyűjtögette a pontokat. 15:9-nél jött az újabb horvát időkérés. Váratlanul azonban rövidzárlat (15:12) következett be a Csaba játékában, amire Tóth Gábor próbált nagyon gyorsan reagálni. Kis korholás után zsinórban öt pontot szerzett a Csaba és máris elnyúlt vendégétől.

A horvátok oroszlánként küzdöttek, de sokat hibáztak is, éppen egy hosszú nyitás után jutott szettlabdához a BRSE, és miután Pavicic a hálóba „pofozta” a labdát, vége is lett a szettnek.

Döcögősebben kezdődött a meccs második szakasza, a fiatal horvátok beleadtak apait-anyait, de Pintérék apró lépésekkel így is elhúztak öt egységgel, 11:6-nál kért először időt a szettben a zágrábiak edzője. A már az előző játszmában is nagyon aktív, első osztályúan blokkoló Pintér Andrea továbbra is remekelt, s egy 5:0-s rohammal már kezdett tekintélyessé nőni a differencia. Hiába cserélt sokat Stojakovic, csapata nem tudta megállítani a csabai rohamokat, Pintér ütése után már tíz volt közte. A hazaiaknál nem volt gyenge pont, ha nem Drpa, vagy nem Aktas, akkor Glemboczki volt az, aki megoldhatatlan feladat elé állította a vendégek védekezőjátékosait. A végén ugyan szűkített a különbségen a HAOK, a Csaba biztosan hozta ezt a játékot is, amire Aktas tett pontot.

A 3. felvonásban tompábban játszott a Csaba, 7:6-nál jött is az időkérés. Küszködött a házigazda, a Markovic és Pavicic vezérelte Mladost pedig szívósan kapaszkodott, sőt, a játszma derekán még a vezetést is átvette. Kezdték bizonyítani, hogy miért is vezetik a KEL-t. A csabaiak nem tudták összeszedni magukat, a horvátok vérszemet kaptak és már 6 ponttal is vezettek. Markovic labdájával szettlabdához jutottak, Ikonomidu széles ütése után pedig szépített a zágrábi együttes.

A 4. szettben aztán újra azt a csapatot láttuk, amit az első két szettben, 1:3-ról fordítva öt ponttal húzott el a Csaba, de megnyugodni nem lehetett, mert a horvátok vasakarattal küzdöttek. Azért szépen lassan kezdte felőrölni ellenfelét a Békéscsaba, és 18:13-nál a horvát trénernek már másodszorra kellett magához hívnia lányait. Bodnár blokkjaival egyre közelebb került a mérkőzés megnyeréséhez a Békéscsaba. A szett-, és meccslabdát Bodnárnak köszönheti a BRSE, a győzelmet érő pontot a blokkoló Drpának.

Swietelsky-Békéscsaba–HAOK Madost Zagreb (horvát) 3:1 (17, 17, –18, 16)

Közép-európai Liga női mérkőzés. Békéscsaba, 1000 néző. V.: L. Kralovic, Viktoríni-Lisa Danica (szlovákok). Békéscsaba: Aktas, Bagyinka, Bodnár, Drpa, Glemboczki, Pintér. Cs.: Molcsányi (liberó), Sullivan, Olinyik, Ikonomidu. Vezetőedző: Tóth Gábor. Zagreb: Mehic,Peric, Pavicic, Popic, Mihaljevic, Markovic.Cs.: Stimac (liberó), Papac,Luketic, Grabic, Antunovic.Vezetőedző: Miodrag Stojakovic.

Az eredmény alakulása: 1. szett: 6:1, 10:6, 15:9, 20:12, 24:16.2. szett: 4:3, 13:6, 19:8, 23:14.3. szett: 4:1, 7:7, 10:8, 13:14, 16:22.4. szett: 1:3, 7:3, 10:5, 13:10, 20:13, 23:15.

Tóth Gábor: – A Mladost egy nagyon jó csapat. Őszinte röplabda folyt a pályán. Az első két szettben nagyon jól összpontosítottunk, minden tökéletesen működött, viszont az már akkor látszott, hogy nem lesz ilyen egyszerű. Menetrendszerűen jött egy rövidzárlat, igaz a Mladost beleváltott a csapatszerkezetbe, és kevesebbet hibázott. A negyedik szettben aztán rendeztük a sorokat.

Miodrag Sztojakovic: – A Békéscsaba egy nyerő típusú, jó csapat, megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.