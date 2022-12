Alt Sándor elnök évértékelője kapcsán hírportálunknak elmondta, tagjaik már február 1-én megkezdték a versenyszezont, és december 17-én volt az utolsó záróforduló, amit részt vettek.

Mint azt kérdésünkre elmondta, minden versenyző felkészülését, szorgalmát nagyra értékeli, és külön kiemelte Szabó Marci és kutyája, Zippo eredményeit, akik az olaszországi világbajnokságon képviselték nem csak hazánkat, de a gyulai klubot is.

– Idén megtartottunk hét bemutatót, 5 kutyás foglalkozást, megrendeztünk egy kétnapos nemzetközi versenyt ép és sérült sportolóknak, országos és nemzetközi versenyeken jártunk, ahol 24 arany, 14 ezüst, 17 bronz gyűjtöttünk, valamint annyi dicséretet, szám szerint hetvenegyet, hogy egy osztály ellenőrzőfüzete tele lenne – fogalmazott a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub elnöke. – A versenyzők, a csapat tagjai nélkül a kutyaiskolánk nem lenne ilyen rendezett, vidám, és nem lennének hangos kacajtól zajosak a nyári szalonnasütések, közösségi események.

Kitért arra, hogy most egyhónapos pihenő következik, majd februárban ismét, újult erővel kezdődik meg a munka.

Forrás: Archív-fotó

A részletekkel kapcsolatban megtudtuk, a csapat bemutatót tartott XXIX. Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon Hódmezővásárhelyen, a gyulai Sík Tanyán, több alkalommal a várkertben, a gerendási Hársfa fesztiválon és az állatok világnapján Füzesgyarmaton. Több alkalommal tartottak kutyás foglalkoztató programokat. Így ott voltak a jelmezes jótékonysági futáson a várkertben, a tacskó találkozón az Almásy-kastélynál, a már említett füzesgyarmati állatok világnapján, valamint díjmentes programon szerepeltek a Dürer Albert Általános Iskolában és a Máriafalvai Óvodában.

Nagy sikerrel rendezték meg a Jubileumi XXVII. Medivid Agility Kupa és Jubileumi XVII. ParAgility Kupa - országos és nemzetközi kutyás ügyességi versenyt áprilisban, a Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnokban Gyulán. Tiszteletbeli tagsággal ismerték el az ausztriai versenyzőket. Alt Sándor pedig emlékplakettet adott át Demjén Ferenc énekesnek.

Engedelmes tanfolyamokat és agility edzéseket tartottak. A klub tagjai több versenyen álltak rajthoz, így a Medivid Agility Kupa és ParAgility Kupán, a Bing Agility Kupán, a Smaragd Agility Kupán, a Sasok Agility Kupán, az úgynevezett IMCA selejtezőkön és a már említett világbajnokságon. A klub rengeteg önkéntes munkát is végzett, illetve folyamatosan igyekszik pályázni, amelyek közül több szakmai anyagukat már kedvezően bíráltak el, illetve több elképzelésük kapcsán még nincs eredmény.

A klub idén is támogatta a versenyzők országos és nemzetközi versenyeken való résztvételét, a kutyaiskola területén pedig új raktárhelyiség épült.

A jövővel kapcsolatban Alt Sándor kiemelte, 2023-ban is számos versenyen szeretnének ott lenni. Fejlesztésekben is gondolkodnak, így új műfű és akadálysor beszerzésében. Már számos bemutatót is lekötöttek a jövő évre.