– Hol tart most Eb szervezése? Miről tárgyaltak a házigazdákkal? – kérdeztük a sportvezetőt,

– Nagyon sikeres tárgyalásokat folytattunk Békéscsabán. A szervezés technikai részleteit beszéltük meg. Nem könnyű egy Európa-bajnokságot két országban megszervezni. A szerbiai és a békéscsabai elődöntőből két-két csapat jut majd tovább a szerbiai végjátékba. A 2020-ban a két szövetség által aláírt együttműködési szerződés több pontját a Covid miatt nem tudtuk realizálni, de nagyon remélem, hogy a következő években ez majd sikerül. Az egyik legfontosabb, hogy a két ország utánpótlás válogatottjai minél több időt töltsenek együtt, gondolok itt a felkészülésre és mérkőzésekre. A másik fontos szempont, hogy a fiatal magyar edzőknek legyen lehetőségük Szerbiában részt venni a felnőtt válogatott felkészülésén, hogy új dolgokat tanuljanak, mert ez az egyetlen út, hogy a szakmai szintet emelni tudjuk egy másik országban.

– Megannyi világverseny-érme mellett a 2000-ben Sydney-ben szerzett aranyra lehet a legbüszkébb, amit még az akkor Kis-Jugoszláviának hívott válogatottal nyert. Ausztráliában csapata legjobb blokkolója volt.

– Egyértelműen erre a címre vagyok a legbüszkébb, ami a legnagyobb eredmény, amit elértem a pályafutásom során. Van egy bronzérmem is olimpiáról, amit négy évvel korábban 1996-ban Atlantában szerezte. Ott azt hittük, hogy az a csúcs, annál jobbat már nem érhetünk el. Kisgyerekkorom óta az volt az álmom, hogy részt vegyek az olimpiai játékokon, ez nekem háromszor is sikerült, két érem sikerült. Valószínűleg meglett volna a harmadik is 2004-ben, Athénban, de ott a legjobb játékosunk lebetegedett a torna során. Azt a sportot űzhettem, amit a legjobban szerettem.

– Az a válogatott mitől volt olyan jó csapat?

– Benne volt a régi jugoszláv iskola. 1992-től ’95-ig sportszankciók alatt voltunk, a nemzeti csapatnak nem volt lehetősége külföldön mérkőzéseket játszania. Pluszmotiváció volt számunkra, hogy visszatérhettünk, majd 1995-ben bronzérmesek tudtunk lenni az athéni Eb-n. Szerencse is kell hozzá, mert egy komplett csapat jött össze. Sydney volt az első olyan verseny, amelynek már úgy mentünk neki, hogy csak az arany az elfogadható. Sikerült, mint ahogyan egy évvel később az Eb megnyerése is, ami még nagyobb siker, mert az egyik kulcsjátékosunk nélkül csináltuk meg. Azóta tart ez a széria, amikor vagy mi, vagy a lányok hoznak világversenyekről érmeket.

– Szokatlan módon elég későn, tizenöt évesen kezdett el röplabdázni Szabadkán.

– A sportág kiválasztásakor nem a pénz volt a legfontosabb szempont. Ha valaki százkilencvenkét centiméter, akkor választhat a kézilabda, kosárlabda, vagy a röplabda közül. Nem kérdés, hogy jól választottam. A tíz-tizenkét éveseknél egyébként ez a legnagyobb probléma, hogy túl korán eldöntik, melyik sportágat akarja művelni, s ha az nem megy, akkor feladják. A röplabdázás előtt magasugró voltam. A röplabda egyébként egy komplex sportág. A röplabdában sokkal később lehet eljutni addig a szintig, hogy sikerélmény legyen, míg a labdarúgásban és a kosárlabdában sokkal hamarabb elérkezik ez a pillanat.