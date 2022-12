Október 21. után lép ismét pályára hazai környezetben a női élvonalban újonc EUbility Group-Békéscsabai Előre KSE, amely idei utolsó előtti itthoni bajnokiján a Mosonmagyaróvárt fogadja szombat este 18 órától. A lila-fehérek hat forduló után nulla ponttal változatlanul az utolsó, 14. helyen állnak, míg a 2021-ben NB I.-es bronzérmes, legutóbb ötödik, Európa-liga-csoportkörös vendégek a negyedik pozícióból várják a hétvégi megméretést. A két együttes 14 első osztályban lejátszott mérkőzésén eddig négyszer csabai, kilencszer pedig óvári győzelem született, egy alkalommal döntetlent játszottak a felek. A múlt és az erőviszonyok alapján most is az éremért küzdő, korábbi 191-szeres válogatott klasszis, Gyurka János által irányított MKC az esélyes.

–Múlt héten teljes felszabadultsággal játszhattunk Győrben, de most sem kell megijednünk semmitől, bátran lehet most is kézilabdázni – mondta lapunknak a szombati mérkőzés kapcsán a csabaiak vezetőedzője, Papp Bálint. – A Mosonmagyaróvár jó formában van, folyamatosan fejlődő, stabil teljesítményt nyújtó csapat. Magas támadásszámmal kézilabdáznak az óváriak, gyorsan felhozzák a labdát, sok gólt szereznek. Ezért rendkívül fontos, hogy pontosan fejezzük be a saját támadásainkat és minimalizáljuk a technikai hibák és az eladott labdák számát, hogy ne fussanak le minket. Minél többször felállt fal elleni támadásokra kell kényszerítenünk a riválist. Megpróbáljuk a lehető legjobb teljesítményt nyújtani és egy nyílt sisakos küzdelemben felvenni az ellenféllel a harcot. Megnézhetjük, hol tartunk egy ilyen szintű csapathoz képest.

Andróczki Flóra a klubhonlapnak nyilatkozva leszögezte, úgy érzi, sikerült tovább lépniük az eddigi kudarcokon és valóban fejlődni és javulni tudott a csapat az Európa-bajnokság miatt beiktatott hosszú szünet alatt, főképp mentálisan.

–Nagyon sokat is dolgoztunk a szünet alatt, a védekezés gyakorlására kiemelten nagy hangsúlyt fektettünk – mondta Az ENKSE jobbszélsője. – Mindenképpen az élcsapatok közé sorolnám a Mosonmagyaróvárt. Kiemelkedő játékosokból álló, jól felépített csapat, amelyben egyszerre jelenik meg a rutin és a fiatalos lendület. Meg kell próbálnunk dominálni a mérkőzést és a saját akaratunkat ráerőltetni ellenfelünkre. Viszont ahogy már említettem, a labdát nagyon meg kell becsülnünk, mert az eladott labdákból villámgyorsan letámadnak minket.