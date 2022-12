Békés megye sportja, 2022 21 perce

A határon túl is bizonyítottak asztaliteniszezőink

A hazai mellett a nemzetközi színtéren, a válogatottakban is megmérettettek a Békés megyei felnőtt és korosztályos sportolók a 2022-es esztendőben. Ezúttal is születtek figyelemre méltó eredmények, nem is kevés. Mostani összeállításunkban – a teljesség igénye nélkül – az idei évben asztalitenisz sportágban nemzetközi eseményeken és az országos bajnokságokon elért eredményeket vettük sorra.

Balogh Ágnes Kíra (balról) Forrás: BMH

A 2021–22-es Extraliga bajnokságban az ASE Orosháza női csapata 6. lett, a Békési TEAM a 12. helyet szerezte meg. A HED-LAND Mezőberényi SE veretlenül megnyerte a férfi NB I.-es csapatbajnokságot, de nem vállalta az indulást az extraligában. Az egyéni országos bajnokságon Hudák Dorina (Staisztika, ASE Orosháza) az U17-es Balogh Ágnes Kíra (Békési TEAM) az U19-es korosztályban lett bajnok egyéniben és a tatai Adamik Csengével párosban is. Az U19-eseknél párosban Szántosi Dávid a KSI-s Huzsvár Erikkel aranyérmes. Szántosi Dávid, Balogh Ágnes Kíra és Hudák Dorina is asztalhoz állt a belgrádi Európa-bajnokságon. Szántosi Dávid

Forrás: BMH Szántosiék és Baloghék is csapatban csoportjukban a 4. helyen végeztek. Szántosi Dávid, a lignanoi nemzetközi utánpótlás WTT versenyen egyéniben az U19-es korosztályban bronzérmes. Fest Attila edző tanítványa az Európai Ifjúsági Top 10-es viadalon a 19 évesek között az ötödik lett. Szántosi elindulhatott a kolozsvári U21-es Eb-n is, ahol egyéniben és párosban is asztalhoz állhatott.

