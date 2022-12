Az épülő birkózócsarnokban megtartott eseményen elhangzott, hogy az egyesület 700 ezer forint támogatásban részesült a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ) programjának pályázatán. Ugyanitt hangzott el az is, hogy a kevermesi sportkör is a sikeres pályázók között szerepel, a dél-békési egyesület 2 millió forint támogatásban részesült.

– Tudjuk, hogy Orosháza életében milyen nagy jelentőséggel bír a az Orosházi Spartacus Birkózó Klub – emelte ki Erdős Norbert. – Nem újdonság, hogy nagyon fontosnak tartja a sport támogatását a kormányzat. Érdemes felhívni a közvélemény figyelmét a SOSZ-ra és a sportszervezetek vezetőit is arra biztatom, hogy minél többen lépjenek be az országos szövetségbe, hiszen így még erősebb lábakon állhatnak. Fontos, hogy a megyei sportszervezetek sikeresek legyenek és itt most egy ilyen egyesületről beszélhetünk.

Szél Attila a SOSZ „Hiszek benned sportprogram” program kapcsán elmondta, a kezdeményezés célja, hogy minél több fiatal gyermek sportolhasson, ehhez pedig évről-évre jelentős támogatást biztosít az országos szövetség a tagjainak.

Az orosházi klubvezető arra is kitért, hogy a SOSZ sok oktatási, könyvelési, jogi és sportedzői segítséget is nyújt a tagjainak, ezért ő is arra biztatja a megyei sportklubokat, hogy ha lehetőségük nyílik rá, lépjenek be ők is a Sportegyesületek Országos Szövetségébe.

– A 2012-ben létrehozott sportprogramban minden évben pályázatot nyújtunk be, hogy az utánpótlás, az óvodások és a fiatal, feltörekvő általános iskolások sportolására fordítsuk a támogatást – mondta Szél Attila.

Lantos Zoltán, Kevermes polgármestere és a sportkör alelnöke, Erdős Norbert országgyűlési képviselő, Szél Attila, az orosházi klub elnöke, és Fekete Bálint, az OSBK vezetőségi tagja.

– Ennek köszönhetően jelentős toborzó munkát végezhetünk. Ebben az évben hétszázezer forintot nyertünk, amelyet sorversenyekre, szakedzői oktatásra és a gyermekek jutalmazására költünk. Nagyon örülünk, hogy minden évben a „Hiszek benned sportprogram” keretében támogatáshoz juthatunk, minden klubot biztatok, hogy legyen tagja a Sportegyesületek Országos Szövetségének, hiszen minél többen vagyunk, annál jobban működik egy ilyen szervezet.

A tájékoztatón Erdős Norbert kiemelte, hogy a SOSZ-os pályázaton nyert támogatás 65 százaléka személyi jellegű, elsősorban edzői kifizetésekre, öt százaléka marketingre, míg a fennmaradó harminc százalék olyan tárgyi eszközök beszerzésére fordítható, amelyek egy éven belül elhasználódik.