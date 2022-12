Nagy volt a versenyzési kedv a hódmezővásárhelyi Gyarmati Dezső Sportuszodában rendezett kétnapos, ciklus- és évzáró úszóviadalon, amelyen 35 klub mintegy 420 versenyzője lépett rajtkőre.

Az eseményen valamennyi Békés megyei klub állított ki indulót, Békéscsabáról például 58 fiatal tesztelte tudását, de 15 békésit, 13 gyulait is benevezett egyesületük. Ezen kívül kilenc román és két szerb egyesület is megmérette magát. Ezúttal is számoltak pontversenyt, amelyet a Békéscsabai Előre Úszó Klub nyert meg 1023 egységgel, megelőzve a NICS-Hódmezővásárhelyi SÚVC egyletet (756) és a Szegedi ÚE csapatát (752). A Békés megyeiek közül a Gyulai Várfürdő a 6. (376), a Békési Úszó Klub Egyesület a 10. (285), az Orosházi Úszó Egyesület a 14. (145), a Tótkomlósi Úszó Egyesület a 15. (143), a Triton SE Gyula a 20. (56), a Körös ÚE Gyomaendrőd a 32. (9) pozícióban zárt.

A békéscsabai klub edzője, Petróczki Zsombor így értékelte tanítványai hétvégi eredményességét:

– Teljes létszámmal vett részt a csoportom az év végi megméretésen, az őszi formát is ehhez a versenyhez próbáltuk meg időzíteni. A fő cél a ranglistás helyek javítása, illetve a még hiányzó aranyjelvényes szintek elérése volt. Sikeresnek ítélem meg a szereplésünket, nagyon elégedett vagyok a csapattal, a kitűzött célokat minimális hiánnyal teljesítettük. Bízom benne, jövőre is lehetőségünk lesz rá, hogy szintet léphessenek azok, akik kellő elszántságot tanúsítanak. Kilenc új aranyjelvényes szint született, négy versenyzőm reális esélyekkel várhatja, hogy jövőre is tagja lehessen a Magyar Úszó Szövetség Jövő Bajnokai válogatott keretének. Mégpedig az idén még csak 12 éves Nagy-Benedek Izabell, Perza Berta, a 14 esztendős Rozek Petra és Petróczki Zsombor.

A Békés megyei győztesek. Fiúk. 50 m gyors. 2004 és idősebbek: Szabó János (Gyulai Várfürdő) 25,31. 100 m gyors. 2004–05: Szabó János 54,17. 2011–2012: Dávid Olivér (Orosháza) 1:05,55. 200 m gyors. 2004 és idősebbek: Szabó János 2:00,82. 2007-08: Szász Máté (Gyulai Várfürdő) 2:03,99. 400 m gyors. 2011–12: Dávid Olivér 5:01,79. 1500 m gyors. 2006–2007: Havas Balázs (Gyulai Várfürdő) 17:08,28. 100 m pillangó. 2009–2010: Kis Norbert (Békés) 1:03,80. 200 m pillangó. 2010-11: Molnár Zsolt (Békés) 2:32,31. 50 m hát. 2006–2007: Nacsa Domán (Triton SE Gyula) 29,79. 2011: Abrudán Gábor (Gyulai Várfürdő) 34,37. 2013: Holland Regő (Békés) 40,79. 100 m hát. 2006–2007: Nacsa Domán 1:02,81. 2013: Holland Regő 1:27,84. 200 m hát.2011: Abrudán Gábor 2:40,62. 50 m mell. 2011: Dávid Olivér 40,17. 2013: Keresztúri Zsombor (Békéscsaba) 47,36. 100 m mell. 2007–2008: Petróczki Zsombor (Békéscsaba) 1:11,92. 2013: Pásztor Gyula (Békés) 1:40,84. 200 m mell. 2007–2008: Petróczki Zsombor 2:34,32. 2013: Pásztor Gyula 3:21,94. 200 m vegyesúszás, 2005–2006: Ungor Máté (Gyulai Várfürdő) 3:02,71. 2013 és fiatalabbak: Lantos Barnabás (Békéscsaba) 3:23,41. 400 m vegyesúszás, 2006-07: Reisz Dániel (Békéscsaba) 5:09,41. 2008-09: Reisz Nándor (Békéscsaba) 4:58,89.

Lányok. 50 m gyors. 2006–2007: Cseresznyés Petra (Gyulai Várfürdő) 28,78. 100 m gyors. 2006–2007: Tóth Bernadett (Gyulai Várfürdő) 1:02,18. 2013: Gyuricza Kira (Békéscsaba) 1:21,38. 200 m gyors. 2004 és idősebbek: Tóth Bernadett 2:11,91. 2007–2008: Szamos Panna (Gyulai Várfürdő) 2:14,28. 2013 és fiatalabbak: Gyuricza Kira 2:54,41. 400 m gyors. 2004 és idősebbek: Zsilinszki Orsolya (Békéscsaba) 5:08,43. 2005–2006: Tóth Bernadett 4:39,36. 2007–2008: Szamos Panna 4:39,41. 1500 m gyors.2006–2007: Uhrin Anna (Békéscsaba) 18:41:94. 50 m pillangó, 2006–2007: Szamos Panna 30,33. 2010: Nagy-Benedek Izabell (Békéscsaba) 31,34. 2012: Metcalfe Rebecca (Triton SE, Gyula) 34,29. 100 m pillangó, 2006–2007: Szamos Panna 1:06,39. 2013: Koncz Fanni (Békéscsaba) 1:40,44. 200 m pillangó. 2004 és idősebbek: Zsilinszki Orsolya 2:42,35. 2006–2007: Szamos Panna 2:26,70. 50 m hát. 2006–2007: Cseresznyés Petra 32,43. 2010: Perza Berta (Békéscsaba) 35,59. 2013: Koncz Fanni 42,42. 100 m hát. 2006–2007: Cseresznyés Petra 1:05,92. 2010: Perza Berta 1:12,38. 200 m hát. 2005–2006: Uhrin Anna 2:34,53. 2007–2008: Cseresznyés Petra 2:25,52. 2008–2010: Perza Berta 2:34,25. 50 m mell. 2008–2009: Rozek Petra 35,00. 2010: Nagy-Benedek Izabell 36,42. 2013: Acsai Lilla (Tótkomlós) 46,42. 100 m mell. 2008–2009: Rozek Petra 1:15,89. 2010: Nagy-Benedek Izabell 1:18,09. 2013: Gyuricza Kira 1:35,98. 200 m mell. 2004 és idősebbek: Zsilinszki Orsolya 2:58,32. 2005–2006: Sipaki Csenge (Békéscsaba) 2:54,75. 2007–2008: Rozek Petra 2:42,99. 2009–2010: Nagy-Benedek Izabell 2:49,29. 2011–2012: Kállai Hanna (Gyulai Várfürdő) 3:01,22. 2013 és fiatalabb: Gyuricza Kira 3:16,20. 200 m vegyesúszás, 2005–2006: Sipaki Csenge 2:32,45. 2011–2012: Klokocs Klára (Békéscsaba) 3:04,68. 2013 és fiatalabb: Gyuricza Kira 3:05,80. 400 m vegyesúszás, 2006-07: Bogár Viktória (Orosháza) 5:22,59.