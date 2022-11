Az Újpest otthonában folytatja bajnoki szereplését a Békéscsaba női csapata szombat este. Az előző két idényben ezüstérmes BRSE az idényben eddig még játszmát sem veszített, nemhogy pontot: a Tóth Gábor által irányított együttes az Extraligában a Kaposvárt és a Balatonfüredet, a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a fővárosi TFSE-t, míg a Közép-európai Ligában az ukrán bajnok és kupagyőztes Dnyiprót, illetve a horvát Kastelát is három játszmában intézte el. Az ötszörös bajnok csabaiaknak a papírforma alapján most is jó esélyük nyílhat az újabb (szettveszteség nélküli) győzelemre.

Az előző kiírásban hatodik, nyáron alaposan átalakult (nyolcan érkeztek, heten távoztak) újpestiek az első fordulóban nagy csatában, 3:2-re maradtak alul a legutóbb bronzérmes Füreddel szemben, majd múlt vasárnap 3:1-re kikaptak Nyíregyházán – ám hivatalosan mégis nyertek. A magyar játékosok szerepeltetésére vonatkozó szabály megsértése miatt ugyanis a Magyar Röplabda-szövetség versenybizottsága UTE-nak adta a győzelmet 3:0-s (75:0-s pontkülönbséggel) megállapított eredménnyel. A meccs egy adott labdamenetében a nyírségieknél csak egy olyan játékos volt pályán, aki magyar állampolgár Magyarországon váltották ki először a játékengedélyét, miközben a versenykiírás alapján legalább két ilyen sportolónak kell egyszerre a pályán lennie.

Extraliga, nők. 3. forduló. November 5., szombat. 18.30: MÁV Előre SC-ST. Solar Székesfehérvár–Vasas Óbuda. 19.00: Újpesti TE–Swietelsky-Békéscsabai RSE. A Szent Benedek RA Balatonfüred–MTK Budapest és a Kaposvári NRC–Fatum-Nyíregyháza mérkőzések péntek esti lapzártánk után értek véget. Az állás: 1. Békéscsaba 6 pont (6:0), 2. Vasas 6 (6:1), 3. UTE 4, 4. Nyíregyháza 3 (3:3), 5. MÁV Előre 3 (3:4), 6. Balatonfüred 2, 7. MTK 0 (2:6), 8. Kaposvár 0 (0:6).