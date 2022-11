A hazaiaknál Glemboczki Zóra a kezdőben kapott lehetőséget. Neki is köszönhetően alaposan belekezdett a csapat, Zóra még egy ászt is ütött. Bodnár Dorottya, Ralitsa Vaszileva és Pintér Andrea is lemásolta csapattársát, de nemcsak a nyitásokban, hanem védekezésben is kiválót nyújtottak. A magabiztos játékra nem nagyon volt válasza a vendégeknek, a hazai előny már korán 10 pontra nőtt. A vendégek trénere sokat cserélt, de így sem kapott lábra a csapata. Az amerikai Kathryn Sullivan a hajrában szerzett egymás utáni két ponttal mutatkozott be az Extraligában, a hatalmas különbséget hozó játszma pedig Glemboczki újabb ászával zárult, az MTK csupán hét pontig jutott az első szettben.

A második játszmát is a Csaba uralta, de sokat javult az ellenfél is. Az elején összehozott öt-hat pontos előny elkezdett fogyni, ezért 15:11-nél Tóth Gábor időt kért. A 4-5 pontos különbséget a hajráig sikerült megőriznie a hazaiaknak. A végén azonban a fővárosiak három pontra felzárkóztak, de följebb már nem jöttek, mert a csabaiak észbe kaptak és egymás után öt pontot szerezve megnyerték a második játszmát is.

A harmadik felvonás Viktoria Olinyik nagyszerű nyitásaival kezdődött, de az MTK igyekezett és kiegyenlített. A folytatásban is szorosan alakult a játszma. A mérkőzés menetében 6:6-nál történt változás, mert a csabai lányok egy 6:1-es szériát produkálva elhúztak hat ponttal. A vendégek nagyon akartak, fel is jöttek három pontra, de komoly esélyük nem volt arra, hogy szépítsenek. A hajrában Marta Drpa került fókuszba, akinek vezérletével 8 meccslabdához jutott a BRSE, végül a harmadikat Vaszileva értékesítette.