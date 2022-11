A ruhás fekvenyomó-kategóriát rendhagyó módon bonyolították le: a világjátékok mintájára az összes korcsoport versenyzett egyszerre, súlycsoportok összevonásával, IPF-pontok alapján. A szuper nehézsúlyban (84 és +84 kg) a masters2 korosztályú Schneider Erzsébet 87,5 kg-os nyomással bronzérmes lett. Lovas Mónika 160 kg-ot teljesített, ezzel a dobogó második fokára állhatottfel, valamint az abszolút értékelésben is másodikként végzett. Szabó Ágnes 190 kg-ot nyomott, így az aranyérmet és az abszolút bajnoki címet is megkaparintotta. A klasszis versenyző és immár edző Szabó megszereztem a 10. felnőtt, tartóruhás fekvenyomó címét.

A férfiaknál könnyű súlyban (59 és 66 kg összevontan) az ifjúsági Sajben Dániel sikeresen teljesítette a 100 kg-ot (ami új egyéni csúcs), így az IPF-pontok alapján a második helyet szerezte meg. Varsányi Vajk nehézsúlyban (93 és 105 kg) 190 kg-os nyomással (ugyancsak új egyéni csúcs) ezüstérmesként térhetett haza az év utolsó versenyéről.

Bécsi Barbara

A vésztői Marvel Team SE öt fővel vett részt a versenyen. Erőemelésben junior női kategóriában, –57 kg-ban Bécsi Barbara összetettben új magyar országos csúccsal, 332,5 kg-val az első helyen végzett és az abszolút kategóriát is megnyerte a korosztályában. Az ifjúsági fiúk mezőnyében, 83 kg-os súlycsoportban Szabó Imre a 3. helyen végzett 395 kg-ban összetett eredménnyel. Masters1 kategóriában a férfiaknál a –74 kg-os Tóth László állhatott a dobogó második fokára 445 kg-os összetett eredménnyel: guggolásban 130 kg-ot teljesített. A második versenyszáma a fekvenyomás volt és 160 kilós eredményével megdöntötte az eddigi open raw országos csúcsot, illetve a masters1 országos csúcsot is. Torzsa Ferenc masters1 –105 kg-ban végig magabiztosan versenyzett és 582,5 kg -os összetett eredménnyel első lett. Eq fekvenyomásban (ebben a versenyszámban engedélyezett a fekvenyomó ruha használata) a felnőtteknél a nehézsúlyú Nemes Róbert 225 kg-os eredményével immár 10. alkalommal szerzett magyar bajnoki címet megnyerte az abszolút kategóriát is.

Torzsa Ferenc, Berke Lóránd, Nemes Róbert

Az Orosházi Toldi SE-től Bálint Patrik indult fekvenyomásban és középsúlyban 171 kg-ot teljesített, ami új ifjúsági országos csúcsot és első helyet ért.