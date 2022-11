Sarkadi Kinizsi LE–Gyomaendrődi FC 4–3 (1–1)

Sarkad, 50 néző. V.: Zahorán. Sarkad: Kurta – Jenei, Farkas M. (Urbán), Komlósi (Szabó G.), Jánki I., Mezei, Kollát, Szilágyi (Szűcs), Kovács M., Kiss G., Erdei. Edző: Balogh Csaba. Gyomaendrőd: Babák – Bartik, Miklavicz, Valach (Kókai), Forgács, Molnár T. (Pásztor), Kovács A. (Szabó P.), Hunya, Hanea, Berta, Sebők. Edző: Tasi Róbert.

G.: Komlósi (11-esből) a 26., Mezei a 63., Kollát a 65., a 76., ill. Hanea az 5., Berta az 51., Sebők az 53. percben. Jó: az egész csapat, ill. Forgács, Berta.

Balogh Csaba: – Jó első félidő után sajnos a másodikban bealudtunk, de az egyenlítés után nagy akarattal küzdve megérdemelten győztünk. Tasi Róbert: – Botrány! Gratulálok a hazai csapatnak! B. Cs.

Jamina SE–Gyulai TFC 1–1 (0–1)

Békéscsaba, 50 néző. V.: Tóth I. Jamina: Démusz – Horváth M., Kardos T., Okos, Lipták-Pikó (Kurta), Szaszák, Kovács I. (Zsilinszki), Gál, Villám, Németh, Bencsik Cs. Edző: Pozsár Gábor. Gyula: Jakab – Nagy S., Nyéki (Farkas Á.), Kovács Zsombor (Nagy G.), Kártyás, Repisky (Piss), Radics (Kiss T.), Varga Z. (Zsilák), Bondár, Vágási, Kovács Zsolt. Edző: Sajben Gábor.

G.: Szaszák az 53., ill. Bondár (11-esből) a 16. percben. Jó: Démusz (a mezőny legjobbja), az egész csapat, ill. Repisky, Nagy S.

Pozsár Gábor: – Érett már a pontszerzés bár, amihez ehhez kellett egy nagyszerű kapusteljesítmény és a második félidei lelkes játékunk. Sajben Gábor: – Sokadik ilyen mérkőzésünk, hogy az az érzésem, reggelig sem rúgunk gólt. Őszinte gratulációm az egy pontra rászolgáló Jaminának.

Medgyesbodzás SE–Orosházi MTK-ULE 1913 1–0 (0–0)

Medgyesbodzás, 70 néző. V.: Bálint Kata Tünde. Medgyesbodzás: Oláh Z. – Turcsek, Nagy K. (Kovács Zs.), Nagy L., Oláh A., Sódar, Jepure (Kelemen), Juhász, Mazán B., Varga V., Tokaji. Edző: Mazán Zoltán. Orosháza: Marunák – Kasuba, Szabó Ákos, Harangozó (Papp M.), Darida, Vincze A., Fehér, Endrefalvi, Miszlai, Selmeczy, Gedó. Edző: Buza Barnabás.

G.: Tokaji a 70. percben. Medgyesbodzási jók: Tokaji, Oláh Z., Oláh A., Mazán B., Sódar, Nagy L.

Mazán Zoltán: – Amit a mérkőzés előtt megbeszéltünk, végre tudtuk hajtani. Nagyon nagy akarással, odafigyeléssel óriási mentalitás erővel sikerült a veretlen Orosháza ellen győzelmet aratnunk. Buza Barnabás: – Gratulálok a hazai csapatnak! Győri Ferenc

Nagyszénás SE–Szeghalmi FC 4–2 (2–0)

Nagyszénás, 70 néző. V.: Bálint A. Nagyszénás: Magony – Zábrák (Kiss Z.), Szlovák, Takács M., Libor, Simon L. (Frankó), Kukovecz, Rafaj, Kovács L. (Vili), Péter (Lévai), Kókai. Edző: Juhász Norbert. Szeghalom: Vastagh – Tatár, Cserna R., Mészáros, Mező, Komódi (Tóth Z.), László L. (Cserna D.), Polonio-Guerreiro, Darányi, Marton, Takács J. Edző: Boruzs István.

G.: Zábrák a 25., Szlovák a 34., Kovács L. a 67., a 72., ill. Mészáros a 81., Darányi a 91. percben. Kiállítva: Rafaj (rossz ütemű becsúszásért) a 70. percben. Jó: Kovács L., Kukovecz, Takács M., Szlovák, Kókai, ill. Vastagh.

Juhász Norbert: – Az első félidőben veszélyes és kombinatív játékkal eldönthettük volna a mérkőzést. Rengeteg helyzetet puskáztunk el. A második félidőben a kiállítás után kontrákra rendezkedtünk be, melyekből voltak is további lehetőségeink. Megérdemelten nyertünk. Boruzs István: – Ha most őszintén elmondanám mit gondolok, akkor azzal lehet, több embert is megbántanék. A hazai csapat az első félidőben eldönthette volna az összecsapást, de számtalan kihagyott ziccere ellenére is megérdemelten vezetett a félidőben. A második etapban csökkent a játék színvonala és a kiállítást követően picit tudtunk kozmetikázni az eredményen. Gratulálok a hazai csapatnak, mert megérdemelten nyert. Asztalos Gábor

Mesterlövészek

A megyei I. osztály góllövőlistája

16 gólos: Bány (Szarvas).

10 gólos: Sebők (Gyomaendrőd).

9 gólos: Hanea (Gyomaendrőd), Miszlai, Endrefalvi (Orosházi MTK ULE 1913).

8 gólos: László L. (Szeghalom).

7 gólos: Tanner (Végegyháza), Mészáros (Szeghalom).

6 gólos: Nagy Sz. D. (Nagyszénás).

5 gólos: Bondár (Gyula), Nagy G. (Gyula), Dunai, Tokaji (Medgyesbodzás).

4 gólos: Lugasi M. (Végegyháza), Berta (Gyomaendrőd), Zima (Szarvas), Mező, Darányi (Szeghalom), Lőrinczi (Gyula), Péter, Takács M., Kovács L. (Nagyszénás).

3 gólos: Mezei, Kollát (Sarkad), Kiri M. (Szarvas), Radics (Gyula), Bojtos (Végegyháza), Szabó Ákos, Harangozó, Fehér (Orosházi MTK-ULE 1913), Varga V. (Medgyesbodzás), Marton (Szeghalom).

2 gólos: Hunya (Gyomaendrőd), Papp Zs. (Szeghalom), Huszár, Szabó Áron, Kasuba, Vincze A. (Orosházi MTK ULE 1913), Szaszák, Németh T., Bencsik Cs., Ökrös, Kovács I. (Jamina), Jánki I., Komlósi (Sarkad), Péli, Bagyinszki, Gazsi (Végegyháza), Farkas Á., Kovács Zsolt, Nagy L. (Medgyesbodzás), Furár, Kerekes (Szarvas), Szlovák (Nagyszénás).

1 gólos: Forgács (Gyomaendrőd), Komlósi, Bozsányi K., Szalazsán (Sarkad), Magyar, Styecz B., Czvalinga, Pilán M., Deli, Zahorán (Szarvas), Gedó, Tóth L. (Orosházi MTK ULE 1913), Tóth Z., Seres, Polonio-Guerreiro (Szeghalom), Jepure, Juhász, Novák, Nagy K. (Medgyesbodzás), Godár, Kókai Á., Márk, Kálmán, Leszkó, Kiss Z., Simon, Rafaj, Zábrák (Nagyszénás), Balogh M., Pohl, Katona, Dajcs (Végegyháza), Nagy S., Kiss T., Varga Z., Zsilák Mátyás, Repiczky, Kovács Zsombor (Gyula).

A megyei I. o. állása

1. OMTK-ULE 11 — 1 37—10 33

2. Végegyháza 9 2 1 28—13 29

3. Szarvas 8 1 3 36—12 25

4. Gyulai TFC 6 3 3 27—14 21

5. Szeghalom 5 1 6 32–33 16

6. Nagyszénás 4 2 6 29—26 14

7. Medgyesbodzás 3 4 5 18—28 13

8. Gyomaendrőd 3 3 6 25—37 12

9. Sarkadi KLE 2 1 9 13—53 7

10.Jamina SE — 1 11 10—29 1

Következik

A megyei I. osztályban a 13. forduló következik. November 5., szombat, 13.30: Orosházi MTK-ULE 1913–Gyulai TFC, Szarvasi FC–Jamina SE, Szeghalmi FC–Végegyházi SE, Gyomaendrődi FC–Nagyszénás SE, Medgyesbodzás SE–Sarkadi Kinizsi LE.