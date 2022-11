A MASZ-elnöke elmondta, hogy az előző években ilyenkor is csak sejtették, hogy mi az az összeg, amit a magyar atlétika tagszervezeteire fordíthatnak.

– Az információk és az ígéretek alapján azt tudjuk mondani, hogy nem lesz drasztikusan kevesebb, mint az előző évben, ami jó hír. Ami igazán kérdés, az a világbajnokságra való közvetlen felkészülés. Ebben kell a szövetségnek egy olyan helyzetet kialakítani, hogy a versenyzők ne szenvedjenek hiányt, ez az első számú prioritás.

Gyulai Miklóstól megtudtuk, hogy Békéscsabán van egy fejlesztés folyamatban, ami most állni fog az információi szerint.

– Ez nem azt jelenti, hogy befejeződik, csak kicsit várni kell, hogy folytatódhasson. Abban vagyunk érdekeltek, hogy azok a szakmai programok, amik eddig jól mentek, azokat tovább tudjuk folytatni. A klubokat életben kell tartani, erre meglesz a lehetőségünk.

Tóth Sándort, a Kopp Békéscsabai AC ügyvezető igazgatóját is megkérdeztük.

– A válság mindenre kihat, így a mi versenyzésünkre és a felkészülésünkre is, hiszen megnövekedtek a költségek, a támogatások ugyanakkor nem növekednek. Lehangoló információkat is hallottunk, de biztatást is kaptunk a MASZ képviselői részéről, hogy érdemes a munkát folytatni, hiszen ők is azért dolgoznak, a rendszer működjön és fennmaradjon. A nagyobb fedett pályás versenyeket igyekeznek egy helyen megrendezni, hogy az utazási költségeket mérsékeljék valamelyest. A szövetség részéről is beleéreznek abba, hogy mivel jár egy szakosztály működtetése, az atléták versenyeztetése.