A törökországi kick-box Európa-bajnokság második versenynapján a ringben a békéscsabai Bencsik Viktor próbálta leküzdeni az ukrán Olekszandr Ksenzov személyében elé tornyosuló akadályt – a Békés Megyei Harcművész Szövetség beszámolója szerint a termetes ukrán valóban toronyként hatott Bencsik mellett. Ennek ellenére a csabai versenyző felvette a küzdelmet, azonban mínusz pontot kapott, majd a harmadik menet is elúszott egy leütés miatt. Így becsületes küzdelemben 3:0 –s vereséget szenvedett. Edzője, Dohányos András kiemelte tanítványa helytállását.

A női kick-light 65 kg-os súlycsoportjában a battonyai Mezei Nikolett a light-contact szabályrendszerben való kiesése után hatalmas lendülettel vetette bele magát a küzdelembe. Ezt ellenfele, a spanyol Marta Campo González bánta, aki megsemmisítő vereséget szenvedett a magyar világbajnoktól. Mezei végig uralta a meccset és hatalmas különbséggel győzött. Megelőző combrúgásokkal és a hátsó, egyenes kontraütésekkel sikerült nagy pontkülönbséget elérnie: a pontozási arányok magukért beszéltek (21:7, 17:1 és 10:6). Mezei Nikolett győzelmével a legjobb négy közé jutott, ami azt jelenti, hogy bronzérmesnél rosszabb már nem lehet az Eb-n.

Mezei Nikolett

Az orosházi formagyakorlatosok csapatban két arany-, egyéniben pedig három ezüst- és egy bronzérmet szereztek. Mint edzőjük, Puravecz Péter mester – aki egyben a formagyakorlat válogatott szövetségi kapitánya is – elmondta, maximálisan meg volt elégedve tanítványaival, akik a kreatív formagyakorlat-versenyen brillíroztak. Halustyik Cintia szépen teljesített a pusztakezes kategóriában, jól ment neki a fegyveres is, bár egyszer elejtette a fegyvert, ami pontlevonást jelentett, de így is a második helyen végzett. Kotvics-Varga Máté élete első nagy világversenyén negyedik helyet szerzett jó pontátlaggal. Brebovszky Zoltán élete eddigi legjobb formáját hozta, a világbajnok olasz Boscolo 9,8 pontszáma mögött lett ezüstérmes 9,7-es átlaggal! A fegyveres kategóriában bronzérmet nyert Brebovszky.