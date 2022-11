Váci VSE–Swietelsky-Békéscsaba 7–18 (0–4, 4–5, 2–4, 1–5)

Országos bajnokság, ifjúságiak, A2 Keleti csoport, alapszakasz, Vác. V.: Fábián, Mikesy. Békéscsaba: Korcsok P. – Dobos 4, Hajdu A. 3, Sajtos 1 (1), Szanyi 1, Bozgán 5, Fodor Zs. 3. Cs.: Kabai (kapus), Budai, Kovács B., Freiberger 1 (1), Tasnádi, Pojendán, Csüllög. Edző: Ajtai Miklós. Gól emberelőnyből: 6/0, ill. 10/5. Büntetők: 1/1, ill. 2/2. Kiállítás cserével: Fenyvesi. Kipontozódott: Mester Cs. Az eddig nyeretlenek csatájában az első perctől kezdve kidomborodott a békéscsabaiak fölénye, akik végül ilyen nagy különbséggel is megérdemelten győztek.

Az állás: 1. Budafóka XXII. ker. SE 15, 2. PannErgy-MVLC-Miskolc 12, 3. Oázis SC Budapest 12, 4. Ybl Water Polo Club Budapest 12, 5. Hódmezővásárhelyi VSC 12, 6. Ceglédi VSE 9, 7. Szegedi Vízipóló Suli II. 9, 8. Swietelsky-Békéscsaba 3, 9. Angyalföldi SI DSE 3, 10. Aquaworm Waterpolo Sződleget 3, 11. Polo Academy SC Budapest 0, 12. Aqua SE Nyíregyháza 0, 13. Váci VSE 0.

Váci VSE–Swietelsky-Békéscsaba 12–14 (2–4, 4–4, 1–3, 5–3)

Országos bajnokság, serdülők, A2 Keleti csoport, alapszakasz, Vác. V.: Sándor, Fábián. Békéscsaba: Korcsok P. – Budai 3, Hajdu A. 3 (1), Szanyi 3 (1), Fodor Zs. 4, Pojendán, Freiberger 1. Cs.: Krizsán (kapus), Pónya O., Tasnádi, Zimbran, Kovács B., Szathmáry Zs., Rácz. Edző: Fodor Ádám. Gól emberelőnyből: 5/2, ill. 4/0. Büntetők: 0/0, ill. 2/2. Várható volt, hogy a serdülők mérkőzése lesz a legkiélezettebb a mai napon, de szerencsére már az elején jelentős előnyre tett szert a békéscsabai alakulat, amely nagyon harcosan küzdött, és a 12 bekapott gól ellenére jól védekezett.

Az állás: 1. Ybl Water Polo Club Budapest 15, 2. Ceglédi VSE 15, 3. Oázis SC Budapest 12, 4. Swietelsky-Békéscsaba 12, 5. Aqua SE Nyíregyháza 9, 6. Angyalföldi SI DSE 9, 7. PannErgy-MVLC-Miskolc 6, 8. Hódmezővásárhelyi VSC 3, 9. Polo Academy SC Budapest 3, 10. Szegedi Vízipóló Suli II. 3, 11. Aquaworm Waterpolo Sződleget 3, 12. Budafóka XXII. ker. SE 0, 13. Váci VSE 0.

Váci VSE–Swietelsky-Békéscsaba 7–15 (2–2, 1–3, 2–5, 2–5)

Országos bajnokság, gyermek korosztály, A2 Keleti csoport, alapszakasz, Vác. V.: Mikesy, Sándor. Békéscsaba: Krizsán – Korcsok N. 3, Bazsó 2, Zimbran, Rácz, Pónya O. 4, Fölker. Cs.: Such 1, Suhajda Z., Orosz R., Szathmáry Zs. 3, Plavecz, Csüllög 1, Nánási 1. Edző: Katona Péter. Gól emberelőnyből: 7/2, ill. 7/2. Büntetők: 0/0, ill. 0/0. Csak az első negyedben tudott komolyabb ellenállást kifejteni a házigazda. Újabb győzelmével, öt forduló után is továbbra is százszázalékos a békéscsabai alakulat.

Az állás: 1. Ybl Water Polo Club Budapest 15, 2. Swietelsky-Békéscsaba 15, 3. Ceglédi VSE 12, 4. Oázis SC Budapest 9, 5. PannErgy-MVLC-Miskolc 9, 6. Budafóka XXII. ker. SE 6, 7. Szegedi Vízipóló Suli II. 6, 8. Aquaworm Waterpolo Sződleget 6, 9. Hódmezővásárhelyi VSC 3, 10. Váci VSE 3, 11. Angyalföldi SI DSE 3, 12. Polo Academy SC Budapest 0, 13. Aqua SE Nyíregyháza 0.

Dobos Ferenc, aki az ifjúságiak találkozóján négy gólig jutott Fotó: T. Petka Anita