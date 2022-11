Ács Levente tanítványai egyszer botlottak a 11 forduló során, még az augusztus 24-ei első körben, azóta minden találkozójukat megnyerték, kivéve a Szabadkígyós ellenit, ám a bajnokság élcsapata ellen is nagyon közel jártak a győzelemhez, a hazaiak csak a 94. percben mentettek pontot. AZ MSE-t Mezőberénybe vezényli a sorsolás a hétvégén, amely a katasztrofális kezdés után szépen kiegyenesedett és minden élcsapatra komoly veszélyt jelent. A mezőhegyesiek azonban nem csökkenthetnek a tempón, ha továbbra is tapadni akarnak a kígyósiakra. Utóbbi együttes nemcsak emiatt nem lehet nyugodt, hanem aktuális vendéglátójuk, a Békésszentandrás formája miatt sem. Keresztes István együttese szépen belelendült és mindössze három pontnyi távolságra helyezkedik el a még dobogós Mezőmegyertől. Nyílt csata várható itt is!

Megyei II/A osztály, 12. forduló. November 5., szombat, 13.30: Békési FC (8.)–Békéscsabai MÁV SE (12.), Eleki USE (4.)–Dévaványai SE (11.), Mezőkovácsházi TE (5.)–Csabacsűdi GYLSE (13.), Békésszentandrási HMSE (6.)–Szabadkígyósi SZSC (1.), Mezőmegyer SE (3.)–Csanádapácai EFC (15.), Mezőberényi LE (9.)–Mezőhegyesi SE (2.). Az OMTK-Rákóczi (10.)–Dobozi SE (14.) mérkőzést november 23-án rendezik. Szabadnapos: Füzesgyarmati SK II (7.).

Igazi rangadót a B-jelű osztályban sem játszanak november első hétvégéjén, ám érdekes mérkőzéseket annál inkább. Csorváson az utóbbi hetekben teljesen formán kívül játszó hazaiak a kilábalásért küzdenek, de éppen a Kondoros botlásával élre kívánkozó Kevermes lesz az ellenfél. Vagy említhetjük a Magyarbánhegyesen komoly pofonba beleszaladó Kondoros és a tisztességes szezont futó Gádoros párharcát is. Azért egyik helyszínen sem vehető biztosra az esélyes gárdák győzelme.

Megyei II/B osztály, 11. forduló. November 5., szombat, 10.00: Köröstarcsai KSK (8.)–Kunágotai TE (10.), Kétegyházi SE (13.)–Battonyai TK (11.), Kondorosi TE (1.)–Gádoros SE (6.), Újkígyós FC (12.)–Tótkomlósi TC (3.). November 6., vasárnap, 13.30: Medgyesegyháza SE (14.)–Magyarbánhegyesi FC (7.), Csorvási SK (5.)–Kevermes SE (2.), Lőkösháza KSK (4.)–Kaszaper FC (9.).