Az előző MK-kiírásban a négyes döntőig menetelő, a korábban Orrsházán és Békéscsabán is dolgozó Bakó Botond által irányított szabolcsiak elleni párharc esélyeiről így nyilatkozott hírportálunknak Papp Bálint, a csabaiak vezetőedzője:

– A Kisvárda jó csapat. Láttuk az előző bajnoki idényben is, hogy a nagyobb csapatok is megszenvedtek az otthonában pályára lépve. Jó szakmai munka folyik náluk, több éve ott dolgozik Bakó Botond edző, kezd olyan képet mutatni az együttese, amilyet ő szeretne. Természetesen tudjuk, hogy mik a céljaink, miért utazunk és lehetőség szerint ezt szeretnénk meg is valósítani.