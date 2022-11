A 16 csapatos másodosztályban a 11. játéknap előtt 12 megszerzett ponttal az előkelő ötödik helyen álló Békés férfi kézilabdacsapata a Salgótarján vendége volt szombat este. Az idényt kifejezetten rosszul kezdő, edzőt is váltó nógrádiak csak november elején szerezték meg az első győzelmüket és az utolsó előtti pozícióban szerénykedtek a forduló előtt.

A tabellán elfoglalt helyek azonban mit sem számítanak az átalakított és jóval sűrűbbé vált NB I. B-ben, ez most is bebizonyosodott. A jobban kezdő hazaiak végig vezettek az első félidőben, többnyire három-négy góllal, ám a szünet előtti percekben közelebb tudott zárkózni a BFKC. A Salgótarján a második játékrészben is sokáig őrizte az egy-kétgólos előnyét, majd az utolsó tíz percre fordulva a szívósan küzdő Békés előbb utolérte, majd le is lépte riválisát és egy találatot a lefújásig meg is tudott őrizni a fórjából.