Nagy küzdelemben győzött az Újkígyós férficsapata a Kunszentmárton ellen. A kígyósi Fekete László (10 találat) és a kunszentmártoni Cselovszki Csaba (9) gólpárbaját hozta a találkozó. Döntőnek bizonyult, hogy az első félidőben 13 percig nem tudott gólt lőni a vendégcsapat.

Törökszentmiklóson semmi meglepetés nem történt, az éllovas Székács gond nélkül verte a tartalékosan, 10 emberrel elutazó, de nagyon igyekvő Kondorosi KK-t.

Nem volt győzelmi esélye a Köröstarcsának a gyors játékkal operáló Berettyó otthonában. Ezúttal védekezésben sem ment úgy a vendégeknek, mint szokott, s bár jelentős hátrányban is nagyot küzdött Molnár Zoltán együttese, beérni nem tudta vendéglátóit.

A békésiek a mérkőzés végéig tartani tudták az első félidő elején jól védő kapusuknak is köszönhetően kiharcolt előnyüket. Nagy-Gáspár László a végén is odatette magát és dicsérhető még a 9 találatig jutó Balogh Barnabás is.

Újkígyós KC–Kunszentmártoni KSK 31–29 (16–11)

NB II.-es mérkőzés. Férfi. Újkígyós, 150 néző. V.: Nagy L., Szekeres. Újkígyós: Kiss N. – Harangozó 3, Fekete L. 10 (3), Kádas B. 7 (1), Mezei G., Ivanics 4, Hajgató 2. Cs.: Ecker (kapus), Endrei 3, Lipták G., Balázs Á. 1, Masa 1, Székely, Süli, Müller, Susán. Edző: Szabó Zsolt. Kiállítások: 8 perc+Ivanics kizárva, ill. 10 perc+Losonc kizárva. Hétméteresek: 4/4, ill. 5/4.

Székács KE–Kondorosi KK 38–23 (19–14)

NB II., férfi. Törökszentmiklós, 138 néző. V.: Barna, Kovács B. Kondoros: Sztancsik – Istenes L. 5, Ambrus 6 (2), Papp K. 3, Gazsó 1, Kovács A. 3, Kasnyik T. 3 (2). Cs.: Kondé (kapus), Istenes I. 2, Kasnyik V. Edző: Kósa Balázs. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 6/4.

Berettyó MSE–Köröstarcsai KSK 26–23 (14–8)

NB II., férfi. Berettyóúfalu, 250 néző. V.: Takács, Tarnavölgyi. Köröstarcsa: Pankotai – Molnár K. 2, Kecskés 5 (2), Polgár T. 6, Kovács I. 2, Molnár S. 2, Lőrinci 3. Cs.: Domokos (kapus), Kovács L., Oláh 3, Lukács, Papp. Edző: Molnár Zoltán. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 2/2.

Békési FKC U23–Hajdúszoboszlói KE 31–26 (17–13)

NB II., férfi. Békés, 100 néző. V.: Horváth Z., Turák. Békés U23: Nagy-Gáspár – Novák E. 3, Csige 3 (2), Sütő 4, Nagy Z. 5, Novák Zs. 5 (1), Balogh B. 9. Cs.: Fejes (kapus), Halasi, Fekete B. 1 (1), Szabó G. 1, Kóta, Murányi, Furka, Lukács, Fábián. Edző: Tar Bence. Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: 7/4, ill. 6/4.

A mérkőzés 5. percében már 5–0-ra vezettek a gyulaiak a Mezőtúr ellen és a vezetést egyetlen pillanatra sem adták át. Győzelmükkel feljöttek a tabella második helyére

Repülőrajtot vettek a szarvasiak, a 10. percben már 6–1-re vezettek a K. Szeged SE othonában. Előnyüket a 38. percben 8-ra növelték, és a folytatásban még egy kettős kiállítást és Hajdu Andrea kizárását is elbírták.