A kadet hölgyeknél 112-en kezdték meg a küzdelmet. Mind a négy csabai lány továbbjutott a csoportjából, közülük is kiemelkedett Gachályi Gréta, akit megszúrni is alig tudtak ellenfelei, hat csörtében összesen hat találatot kapott. Juhász Hanna és Pataki Anna már a tábla első körében összekerült, asszójuk Hanna sikerét hozta. A következő forduló aztán se neki, se Somogyi Alíznak nem sikerült. Pataki 82., Juhász 48., Somogyi 42. lett. Gréta viszont bombaformában vívott. 15:6, 15:6, 15:4, 15:4, 15:3. Ezzel az eredménysorral jutott be a nagydöntőbe, ahol a papírformának megfelelően a ranglista vezetője, régi nagy ellenfele, a debreceni Nagy Blanka várt rá.

Szorosan alakult a mérkőzés, a végét jobban bírta a cívis városi lány, aki két tussal győzött, s így övé lett az aranyérem, Gréta a dobogó második fokára állhatott fel.

Gachályi a junior női mezőnyben (110 vívó) is érdekelt volt. A csoportkörben ezen a napon sem talált legyőzőre. A táblán is az előző napot idéző győzelmekkel menetelt egészen a legjobb négyig. Itt az MTK vívója, Gálfalvy Réka várt rá, aki az idei U23-as Európa-bajnokság ezüstérmese. Sokáig úgy tűnt, hogy Grétinek meg kell elégednie a bronzéremmel, de az utolsó harmadban erőtartalékait mozgósítva fordított és győzött. A döntőben megismétlődött az előző junior Magyar Kupa párosítása, ahol Wimmer Dorina volt az ellenfél. Azon a versenyen az MTK tehetsége győzött és ezúttal is a pihentebb fővárosi lány kerekedett felül.

Gréta két nap alatt két rendkívül értékes ezüstérmet szerzett, nem is akármilyen vívással. Ezekkel az eredményekkel mind a két ranglistán a harmadik helyen áll. Decemberben újabb nemzetközi megméretések következnek, junior világkupa és kadet körverseny, mindkettő Németországban.

A kadet fiúk (105 vívó) között az AVA ifjús tehetsége, Petrovszki Áron egyre följebb tekint, rengeteg tapasztalatot szerez az idősebbekkel vívott versenyeken. A csoportból négy győzelemmel jutott tovább, majd legyőzte a ranglista 6. tapolcai Süketest is. A továbblépésben aztán a világbajnoki döntős Pelle (Honvéd) akadályozta meg. Áron 29. helyezésével igencsak elégedett lehet.

A junior férfiak mezőnyében (133 vívó) három csabai lépett pástra. A csoportkör egyiküknek sem okozott megoldhatatlan feladatot, majd a tábla első asszóját is megoldották, ami különösen Petrovszki Árontól volt bravúr, hiszen jóval tapasztaltabb, előrébb sorolt balatoni versenyzőt múlt felül. A 32-be jutás aztán nem sikerült, ellenfele a ferencvárosi Horváth Ádám már a válogatottban is bemutatkozott, s érvényesítette nagyobb tudását. Nem sikerült továbblépnie Tóth Marcellnek sem, őt kellemetlen stílusú balatoni ellenfele akadályozta meg ebben. Lenkefi Soma viszont magabiztos győzelemmel lépett tovább és a nyolcaddöntő is közel volt hozzá, hiszen négy találattal is vezetett a Honvéd versenyzője, Karácsony ellen, de végül egyetlen találattal alulmaradt. Lenkefi a 29., Tóth a 46., Petrovszki az 59. helyet szerezte meg.