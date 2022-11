A meccs első pontját a csabaiak szerezték, ám azonnal beindultak a hazaiak, 5:2-nél, majd 10:5-nél is időt kellett kérnie Tóth Gábornak. A Vasasban Bannister és Török Kata továbbra is gyártotta a pontokat, hozzájuk csatlakozott az ukrán Szkripak is. Hiába jött be Olinyik és a görög Ikonomidu is a csabaiaknál, a hajrára így is nagyon elhúzott a Vasas, kilenc ponttal is vezetett. Glemboczki blokkja és pontos ütése, valamint Bodnár megmozdulása után némileg felzárkózott a BRSE, de a játszmát már nem tudta megmenteni, az amerikai Bannister bevitte a legfontosabb pontot.

Alaposan felszívta magát a folytatásra a Békéscsaba, a remek napot kifogó Glemboczki Zóra és Marta Drpa pontjaival gyorsan négy pontos előnyre tett szert a vendégcsapat, 7:3-as, majd 15:9-es csabai vezetésnél kellet hasznos tanácsokat kiosztani a Vasas trénerének. Bannister azonban begyújtotta a rakétákat, fel is jött egy pontra a Vasas, de a Csaba jól tartotta magát, Aktas és Drpa ütéseivel szemben tehetetlenek voltak a hazaiak, így tudomásul kellett venniük, hogy oda a játszma.

A Vasas kezdte erőteljesebben a 3. felvonást, de a Csaba hamar letornázta négypontos hátrányát. Aztán újra belehúztak az óbudaiak, 16:13-nál már másodjára kért időt a csabaiak edzője. Tanítványai szívós munkával 23 pontnál ledolgozták a később ötpontosra duzzadt hátrányukat, sőt szettlabdához is jutottak, amit Glemboczki azonnal értékesített is!

A 4. játszmát végig a Vasas uralta, a hajráig a legnagyobb előnye 4 pont volt, de a BRSE harcolt, küzdött, tartotta a lépést. Abdülazimova blokkjai után hat szettlabdája volt a piros-kékeknek, Bagyinka rossz feladása után pedig ki is egyenlítettek.

A döntő szettben kihasználta lélektani előnyét a Vasas, a térfélcserére a 8:6-os vezetésüknél került sor. Bannister pontjaival tovább nőtt a Vasas-előny, a győzelmet érő pontot Abdülazimova ütötte be.

Vasas Óbuda–Swietelsky-Békéscsaba 3:2 (17, –20, –23, 18, 9)

Extraliga női mérkőzés. Budapest, 800 néző. V.: Adler, Sík Barbara. Vasas:Bannister 26, Török 18, Szkripak 4, Papp 5, Bojko 15, Abdülazimova 14. Csere: Szalai (liberó), Fábián 1, Fricova, Vezsenyi, Jámbor. Vezetőedző: Janisz Athanaszopulosz. Békéscsaba: Drpa 32, Glemboczki, 18 Bodnár 4, Pintér 6, Aktas 17, Bagyinka 1. Cs.: Molcsányi (liberó), Olinyik, Ikonomidu 1. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 5:2, 11:5, 12:9, 23:14, 23:17. 2. szett: 0:3, 5:11, 8:11, 9:15, 15:16, 18:21, 20:24. 3. szett: 5:3, 8:4, 10:10, 14:13, 21:15, 23:24. 4. szett: 7:5, 13:12, 17:12, 18:16, 21:18. 5. szett: 2:3, 8:6, 12:7.

Janisz Athanaszopulosz: – Nagyon örülök, hogy nyertünk, olyan, mintha folytatódott volna a tavalyi döntő az újabb három–kettes meccsel. Annak viszont nem örülök, ahogy a harmadik szettet elvesztettük, ebből tanulnunk kell mindenképp. Ez volt az első igazán feszült meccsünk és szükségünk is van ezekre ahhoz, hogy fejlődjünk. Fontos sikert arattunk, de sokkal fontosabb, hogy a szezon végén hogy fogunk játszani. Tóth Gábor: –Ilyen meccset vártunk, viszont amire készültünk, hogy döntő faktor lehet, az az ellenkező oldalról jött be. Annak ellenére, hogy agresszívan játszottunk és végig harcoltunk, a ki nem kényszerített hibáink rányomták a bélyeget a játékra. Ezek néha megbéklyózták a kezeket és a lábakat, és természetesen a végeredményt is befolyásoltak. Viszont az egységre nem lehet panaszom, nem adtuk fel és nem is problémáztunk, ez mindenképp pozitív.