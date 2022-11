– Nagyon örültem, hogy az álló célokból csak egyet hibáztam el, viszont a térdelőkből már kettőt is elrontottam – ecsetelte Sutyinszki István. – A fekvő célokon összeszedtem további tizenegy hibát, legtöbbször a szél miatt, ami nagyon trükkösen fújt, folyamatosan változott az intenzitása, nem lehetett kiszámolni, hogy mikor, mennyire fújja el a lövéseket. Sajnos, ezzel csak az ötödik helyet szereztem meg, így az év végi összesítésben a harmadik pozíciót sikerült elérnem. Tavaly is harmadik lettem és idén mindenképpen szerettem volna előrébb végezni, de nem sikerült. Vigasztal viszont, hogy az év végi összesítésben az idei és a tavalyi világbajnokot is megelőztem. Remélem, jövőre mindkét szakágban előrébb zárok majd.

A szarvasi kiválóságra mostantól egy kis pihenő vár, majd jövő márciusig csak gyakorló versenyeken vesz részt.