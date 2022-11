A békéscsabai JALTE-Dohányos Team versenyzője, Bencsik Viktor is ringbe lép a 91 kg-os súlycsoportban és a formagyakorlatosok is kezdenek. A küzdőtéren a kreatív kategória versenyzői mutatják be gyakorlatukat. Az orosházi Contact KTHE versenyzői, Halustyik Cintia, Kotvics-Varga Máté és Brebovszky Zoltán mind pusztakezes, mind fegyveres kategóriában indul, sőt, csapatban is tatamira lépnek.