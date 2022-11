Végegyházi SE (2.)–Szarvasi FC (3.)

Balázs József, a Végegyházi SE edzője: – Egyik csapat sem ugorhat neki a másiknak, mert mindkét oldalon vannak olyan futballisták, akik el tudják dönteni a mérkőzést. A szarvasiaknak égetően szükségük van a pontokra, mert ha nem nyernek, tőlünk is lemaradhatnak. Hozzánk hasonlóan ellenfelünk is jól zárta az elmúlt hétvégét, vagyis mindkét csapat jó formának örvend. Hatpontos mérkőzés előtt állunk, melyre teljes játékoskerettel készülünk.

Somogyi János, a Szarvasi FC edzője: – Reméljük, hogy nem szakad meg az a szép, öt győzelmet hozó sorozat, ami elkezdődött. Az utolsó négy mérkőzésen három rangadó vár ránk. Remélem, hogy tudunk győzni, mert jó lenne versenyben maradni a bajnokságért. Túl nagy nyomás azért nincs a csapaton, hiszen hosszú még a pontvadászat, az Orosházával és a Végegyházával is kétszer játszunk még. Két nagyon jó passzban lévő csapat találkozik, jó mérkőzésre van kilátás. Pilán Márkó sajnos meghúzódott, pedig a csapat egyik legjobbja volt eddig, a belső védőből támadóvá előléptetett, az utolsó három mérkőzésen tíz gólt szerző Bány Bence mellett. Pilán és a több hete sérült kapus, Somogyi Pál Csaba, illetve Styecz Bence mellett Deli Lajos sem játszhat, aki összegyűjtötte az öt sárga kártyáját.

Sarkadi Kinizsi LE (9.)–Gyomaendrődi FC (6.)

Balogh Csaba, a Sarkadi KLE edzője: – Az utolsó négy fordulóban három olyan mérkőzés vár ránk, ahol lehet keresnivalónk. Szeghalmon is voltak helyzeteink, s ha ezeket a Gyomaendrőd ellen végre be tudjuk rúgni, akkor nem leszünk esélytelenek. Hazai pályán szeretnénk pontot, pontokat gyűjteni. Diósi Károly sajnos megsérült, még nem tudjuk, hogy mennyire súlyosan. A többiek hadra foghatók.

Nagyszénás SE (7.)–Szeghalmi FC (5.)

Juhász Norbert, a Nagyszénás SE edzője: – Három kapufát is rúgtunk Szarvason, és a második félidőt is három helyzettel kezdtük, ám kontrából gólt kaptunk. Szeghalmon rúgtunk hét gólt, most nem valószínű, hogy ennyiszer eredményesek leszünk, ám mint minden mérkőzésen, így most is nyerni szeretnénk. Sajnos vannak betegeink, de remélem, hogy akik játszanak, azokban lesz annyi sportemberi tartás, hogy kijavítsák a múlt heti hibát.

Jamina SE (10.)–Gyulai TFC (4.)

Pozsár Gábor, a Jamina SE edzője: – A helyzet nem sokat változott a múlt hetihez képest, továbbra is kevesen vagyunk és az edzési lehetőségeink is szűkültek, hiszen a korai sötétedés miatt csak a kis műfüves pályán tudunk edzeni. Extra készülés nincs, de mindig reménykedünk, hogy azokkal, akik úgy gondolják, hogy edzenek és eljönnek a mérkőzésre, pontot szerzünk, mert a sok vereség nem tesz jót a lelkeknek. Kicsin múlik, de sajnos mindig vereség a vége. A kiállított Ökrös Dávid egymeccses eltiltása miatt biztosan nem játszhat.

Medgyesbodzás SE (8.)–Orosházi MTK-ULE 1913 (1.)

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás SE edzője: – A Szeghalom és a Gyomaendrőd ellen megvolt az esélyünk arra, hogy hozzuk a mérkőzést, helyzeteink voltak. Az utóbbi helyszínen sajnos ítéltek ellenünk egy tizenegyest és kiegyenlített az ellenfél. Az Orosháza ellen nem reménytelen a helyzetünk, otthonukban kétszer is egyenlíteni tudtunk. Pontot szerezni viszont csak akkor lehet, ha az elején zártabban védekezünk és még az eddigieknél is jobb, százszázalékos teljesítményt nyújtunk, továbbá leredukáljuk a hibalehetőségeket, az ellenfél viszont nem játszik topformában. Nyomás nélkül fogunk játszani és szeretnénk meglepetést okozni.

A megyei I. o. állása

1. OMTK-ULE 11 — — 37—9 33

2. Végegyháza 8 2 1 25—11 26

3. Szarvas 8 1 2 34—9 25

4. Gyulai TFC 6 2 3 26—13 20

5. Szeghalom 5 1 5 30–29 16

6. Gyomaendrőd 3 3 5 22—33 12

7. Nagyszénás 3 2 6 25—24 11

8. Medgyesbodzás 2 4 5 17—28 10

9. Sarkadi KLE 1 1 9 9—50 4

10.Jamina SE — — 11 9—28 0