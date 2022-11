Az eredmény alakulása: 1–1, 1–7, 3–9, 4–17. Korban, játéktudásban stabil gárda a csongrádi, könnyedén nyertek a csabaiak ellen.

Ajtai Miklós: – Nagyon kemény, verekedős meccset hozott az első találkozó, amelyiken akár fordított eredmény is születhetett volna. Ellenfelünk tele volt egykori első osztályú játékossal, rutinjuk nagyon sokat jelentett. A csongrádiak nem titkolt célja, feljutni az OB I B-be, és ez meg is látszott a találkozón, amelyen riválisunknak ez inkább edzőmeccs lehetett. Nálunk bemutatkozott a mindössze tizennégy éves Beregszászi Kornél kapus, aki szépen helytállt a felnőttek között is.

Az állás hat forduló után: 1. Szeged 18, 2. Csongrádi VVSE 13, 3. Szegedi UVTE 12, 4. Szegedi VTK 7, 5. Swietelsky-Békéscsaba 3, 6. Kecskeméti VE 0.