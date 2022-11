November 19., szombat, 10.00

Gyulai TFC (4.)–Szarvasi FC (3.)

Sajben Gábor, a Gyulai TFC edzője: – Sajnos nem úgy sikerültek a legutóbbi mérkőzések, ahogy szerettük volna. El kell gondolkodni, hogy a negyedi hely e a realitás. Persze az közel sem mindegy, hogy úgy leszünk negyedikek, hogy a kötelező győzelmeket megszerezzük. Orosházán nyolcvanhárom percen keresztül játszottunk emberelőnyben, és ha megkapunk még egy jogos tizenegyest, akkor lehet, hogy másképpen alakul a mérkőzés. Kétségtelen, hogy nem vagyunk jó passzban, de a csapategység továbbra sem rossz. Vertük már meg a Szarvast többször is, most is törekedni fogunk a jó eredményre. Kovács Zsoltot lábközépcsonttörés, míg Nagy Gergelyt bokasérülés miatt vagyunk kénytelen nélkülözni.

Somogyi János, a Szarvasi FC edzője: – Két támadószellemben játszó csapat találkozik egymással. Van amikor ők, van amikor mi jövünk ki ezekből az összecsapásokból. A délelőtt tíz óra rossz időpont, lesznek olyan játékosok, akiknek furcsa lesz ez az időpont. Rengeteg mérkőzés van még hátra a bajnokságból, ezért ha nem sikerülne a gyulai mérkőzés, még nem dől el semmi, persze azért nem lenne jó, ha rontanánk. Sajnos elérte egy sérüléshullám a csapatot, Pilán Márkó és Bány Bence személyében két, az eddigi eredményekből nagy szerepet vállaló játékos esett ki. Ifistákkal pótoltuk őket, akik legutóbb csereként segítettek, reméljük, hogy a Gyula ellen is hozzá tudnak tenni a játékunkhoz.

Végegyházi SE (2.)–Gyomaendrődi FC (7.)

Balázs József, a Végegyházi SE edzője: – Az őszi szezonból még hátralévő mindkét mérkőzésünket meg kellene nyerni, de ez nem lesz egyszerű feladat. A Gyomaendrődnek is megvannak a maga erősségei. Nekünk nem szabad hátul azokat a hibákat elkövetni, mint a legutóbbi mérkőzésünkön, nagyon oda kell figyelni, mert a vendégeknek gyors és veszélyes fiatal támadóik vannak. Azért nagyon bízom benne, hogy nyerünk. A tartósan sérült Lugasi József mellett Bojtos Tamás sem egészséges, Rajsli Dániel beteg.

Jamina SE (10.)–Szeghalmi FC (5.)

Pozsár Gábor, a Jamina SE edzője: – Végképp teher nélkül játszhatunk. A legtöbb mérkőzésünkön közel álltunk a pontszerzéshez, a Gyulától sikerült is egyet elcsennünk. Mindent megpróbálunk megtenni, hogy végre kijöjjön a lépés. Az első szeghalmi meccsünkön jó pályán, jó focival rukkoltunk ki, akár a győzelmet is megérdemeltük volna. A jaminai játéktér nem ideális, és továbbra is kevesen vagyunk, de így is van okunk a bizakodásra, hogy végre megszületik az idei első győzelmünk.

Nagyszénás SE (8.)–Medgyesbodzás SE (6.)

Juhász Norbert, a Nagyszénás SE edzője: – Nem vagyunk sokan, mert többen is lebetegedtek, már Gyomaendrődön is többen ilyen állapotban vállalták a játékot. Nem tudom, hogyan állunk össze szombatig, mindenesetre nyerni akarunk és túlélni az őszi szezont. Négy-öt stabil játékos huzamosabb ideig tartó nélkülözését még a nálunk sokkal jobb csapatok is nehezen viselik el.

Sarkadi Kinizsi LE (9.)–Orosházi MTK-ULE 1913 (1.)

Balogh Csaba, a Sarkadi KLE edzője: – Eltiltás miatt csupán Erdei István hiányzott Medgyesbodzáson, mégis nagy vereségbe szaladtunk bele. Talán fejben nincsenek a pályán a játékosok. Ki tudja, ha berúgjuk a helyzeteinket és a két kapufa is bemegy, másként alakul a mérkőzés. Erősen hullámzó teljesítményt nyújtunk, egy jó meccset, egy rossz követ, most egy jónak kellene következnie… Egy nálunk erősebb csapat ellen jobban harapnak a játékosok, remélem, hogy az Orosházával szemben is el tudunk érni egy szoros eredményt. Nem kell külön kihangsúlyoznom, hogy elsődlegesen a védekezés lesz a cél. Erdei visszatér, Kollát Róbert viszont munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud ott lenni a mérkőzésen.