Röplabda Keleti rangadón fogadja a női Extraliga ötödik fordulójában az éllovas és ötszörös bajnok Békéscsaba a hatszoros aranyérmes Nyíregyházát szombaton este 18.30-tól a városi sportcsarnokban. A presztízscsata több szempontból is különleges lesz. A két élcsapat az elmúlt öt évben két bajnoki (egy-egy csabai, illetve szabolcsi végső diadal) és három MagyarKupa-fináléban (három nyíregyházi diadal) csapott össze. Idén nyáron pedig két korábbi nyíregyházi kulcsember, a bolgár válogatott ütő, Ralica Vaszileva és a magyar válogatott center, Pintér Andrea is a BRSE-hez igazolt, mindketten három év után váltottak klubot. Az aktuális idényben a Csaba – az Extraligát, az MK-sorozatot és a Közép-európai Ligát is figyelembe véve – még játszmát sem veszített, miközben a nyolccsapatos élvonalban hatodik helyen álló vendégek a Székesfehérvár legyőzése mellett kikaptak a címvédő Vasastól, a Kaposvártól és az Újpesttől is. Utóbbi meccsen a hazai szövetség versenyirodájának későbbi döntése alapján kapta a pontokat az UTE, mivel a nyíregyháziaknál a második játszmában egy labdamenet erejéig csak egy magyar játékos volt a pályán.