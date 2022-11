A hazaiak ragadták magukhoz a kezdeményezést, két nagy helyzetet is kidolgoztak, igaz mindkettőt el is puskázták. Ezután szerkezetet váltott az Amazonok, kiegyenlítettebbé vált a találkozó, egy ízben Pribék Andrea dolgoztatta meg a hatvaniak kapusát. Adódtak helyzetek mindkét oldalon, voltak periódusok, amikor a gyulaiaknak sikerült a hazaiak fölé kerekedni. A találkozón több alkalommal is a kapusok mentették meg csapatukat a góloktól. A vendégeknél Szűcs Beatrix most is jó napot fogott ki, biztosan őrizte a kapuját.

A 10 pontos Gyulai Amazonok az 5. helyről várja az őszi etap utolsó bajnoki mérkőzését, melyen november 13-án, vasárnap 14 órai kezdettel a 2. helyen álló még veretlen Soroksárt fogadja.

FC Hatvan–Gyulai Amazonok 0–0

NB II.-es női nagypályás mérkőzés, Hatvan. V.: Molnár-Sáska Zsófia Eszter. Gyula: Szűcs – Szappanos (Nagy K.), Kurai, Paál (Mészáros), Lovas, Sovány, Pribék, Hack, Mezei, Molnár K., Komlósi. Mb. edző: Molnár Ágnes.