A hét elején edzőt váltó – a korábban a csabaiakat is gardírozó Vida Gergőnek máris megköszönték a munkát – vendégeknél az utánpótlás-vezetőedző Kekezovics Marinko és Rutka Péter szakosztályvezető irányított a kispadról.

Rögtön magához ragadta a kezdeményezést a fővári együttes, amely folyamatosan egy-két góllal vezetett. A horvát Marina Razum több bravúrt is bemutatott a hazai kapuban, ám így is időbe tellett, mire társainak sikerült profitálniuk a stabil hátsó teljesítményből. Az első negyed óra után Bucsi Lili és a szerb válogatott Marija Lanisztanin vezérletével támadásban is valamivel gördülékenyebb lett a csabai játék, így a szünetben az Előre mehetett előnnyel pihenőre. A fogcsikorgató küzdelemben mindkét oldalon sok volt a hiba, érződött, a győzelmi kényszer miatt nagy a nyomás a játékosokon.

Nem kezdődött jól a második félidő csabai szemszögből, a vendég kék-fehérek hamar fordítottak és átvették a vezetést. Innen azonban még volt hazai visszaút, akart és kapart a Papp-csapat, Razumban még elakadt néhány labda, a korábbi válogatott beálló, Mayer Szabina elképesztő munkát végzett védekezésben és támadásban is. A sokáig ihletett formában lövöldöző, ám a hajrára elfáradó és társak segítsége nélkül a gólszerzésben fájdalmasan egyedül maradt Lanisztanin 10. és 11. találatával lila-fehér vezetéssel fordultak a felek. A fordulatos csatában és az őrült rohanásban rövid ideig kiszámíthatatlannak tűnt a találkozó végkimenetele – aztán néhány fájdalmas hiba ezúttal is megpecsételte a Békéscsaba sorsát.

Egy belemenés, egy oldalvonalon túlra kihajított labda támadásban, majd egy összehozott büntető és kétperces kiállítás védekezésben és minden pillanatok alatt összeomlott. A 46. perc után az MTK egy hat egyes sorozattal mindent eldöntött, így megszerezte első pontjait az idényben. Az ENKSE legközelebb az Európa-bajnoki szünet után, december 7-én Győrben játszik bajnokit.