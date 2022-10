Versenyre igazán csak versennyel lehet felkészülni. A tétel igaz, mert nyilvánvalóan a napi edzések nélkül nincs forma, nincs erőnlét, és nincsenek erős, jó kiinduló pontszámú gyakorlatok, de bizony jó, ha mondjuk egy országos bajnokság előtt már átesnek egy szólításon a fiatal tornászok.

Békéscsabán gondoltak egy nagyot és összehoztak egy felkészülési versenyt, s ebben partnerre leltek a Debrecen és a Postás egyesületében.

A Rácz Lukács Tornacsarnokban egészen jó létszám, 23 fő mutatta be tudását szombaton.

Egyszerre két szeren mentek a gyakorlatok, emiatt kissé elhúzódott a viadal, de ezt igazából senki nem bánta.

– A mai egy amolyan versenyfelkészítő esemény volt, ahol ki lehetett próbálni a gyakorlatokat, s azokat le is pontozták – mondta Vastag Levente, a TC Békéscsaba egyik edzője. – Örömmel láttuk, hogy minden tornászunk teljesíteni tudta az elvártakat, azt a minőséget, amit célul tűztünk ki. Szépen dolgozott mindenki, elégedettek lehetünk.

Bár szombaton csapatbajnokságot, annak is a harmadik fordulóját rendezik, a békéscsabaiak ezúttal nem tudnak komplett formációt kiállítani, mert többen is sérüléssel bajlódnak és a nyáron néhányan abbahagyták a tornát. Egyéniben viszont indulhatnak és amint az alábbi eredményekből kitűnik, a fiatal versenyzők és edzőik is bizakodhatnak, hogy ott lesznek a legjobbak között.

A Torna Club Békéscsaba dobogósai. Serdülő. Egyéni összetett: 1. Potocska Polla. Ugrás: 1. Potocska Polla. Felemás korlát: 1. Mag Natália. Gyermek haladó. Egyéni összetett: 3. Uhrin Bernadett. Talaj: 2. Uhrin Bernadett. Gyermek kezdő. Egyéni összetett: 3. Bréda Patrícia. Talaj: 2. Köböl Kitti. 3. Bréda Patrícia.