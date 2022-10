– Mindenki nagyon szépen versenyzett, igazán büszke vagyok rájuk! – méltatta tanítványait a Sportolj Békés Megye SE felkészítő edzője, az egykori tornász, Varró Renáta. – Luca, Fruzsi, Lilla és Noémi most versenyeztek életükben először. Elmondásuk szerint nagyon izgultak, ami teljesen helyénvaló, hiszen éles versenyen szerepeltek. Örülök annak, hogy mindenki figyelt arra, amit edzésen megbeszéltünk. Igazán remek gyakorlatot mutatott be minden versenyző. Lujzi és Emma már néhány versenyen túl van, ami meg is látszott a bemutatójukon. Habár ők is izgultak a Magyar Kupa előtt, nagyon magabiztosak voltak, szuper művészi hatást gyakoroltak, ami annyit jelent, hogy mosolyogtak a bírákra, szépen hajtották végre azokat a gyakorlatrészeket, melyekben kihangsúlyozzák a koreográfiájuk táncosabb összekötő részeit, de fontos volt az is, hogy mozdulataikkal érzelmeket fejeztek ki, aminek meg is lett az eredménye:

A Sportolj Békés Megye SE eredményei (a Magyar Levegősportok Szövetsége hivatalos közösségi oldala tájékoztatása szerint): 1. Kopcsák Lujza 123,75 pont, 2. Kosztik Emma Dóra 121, 7. Pelle Luca 110,50, 8. Lipták Lilla 110, 10. Bondár Noémi 100,50, 12. Oláh Fruzsina 98,75. Felkészítő: Varró Renáta. Segítői: Farkas Dalma és Bácskay Adél.