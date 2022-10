A sereghajtó Békéscsaba 1912 Előre II. az ugyancsak a húszcsapatos NB III. Keleti-csoport alsóházában „tanyázó” DVTK második együttesét fogadta vasárnap a labdarúgó harmadosztály 12. fordulójában. A lila-fehér fiatalok a múlt hévégi, Vasas II.-től kapott 7–2-es pofonból próbáltak talpra állni. Noha ez a találkozó sem indult jól, hiszen a vendégek korán megszerezték a vezetést, jó 20 perc elteltével már a csabaiak vezettek, akiknek égetően nagy szükségük lenne minden egyes apró pontra.

Az előny a szünetig is kitartott, ám a miskolciak a második játékrész első perceiben is bevették a hazai kaput és hamar egyenlítettek, majd további két találatot szerezve arattak fontos sikert, így a több véleményes játékvezetői döntés által is sújtott és a helyzeteit elpuskázó Előre II. továbbra sem tud elmozdulni az utolsó helyről.

Békéscsaba 1912 Előre II.–Diósgyőri VTK II. 2–4 (2–1)

NB III.-as mérkőzés. Békéscsaba, Utánpótlás Központ, 90 néző. V: Kakuk. Előre II.: Tóth A. – Bacsa K., Sipos G. (Rajsli, 75.), Trescsula, Pap Sz., Balla, Ilyés, Oláh Á., Bónus, Bor, Izing. Edző: Nagy Sándor, Szenti Zoltán. DVTK II.: Bánhegyi Bogdán – Kotula, Szűcs K., Hegedűs J., Molnár R. (Hetyei, 66.), Kövesi (Sebestyén Á., 89.), Bencsík, Balázs P., Vincze D. (Silimon, 89.), Ferencsik (Fülöp L., 72.), Balázsi (Kollár, 72.). Vezetőedző: Vincze Richárd. G.: Pap Sz. a 16., Ilyés a 21., illetve Hegedűs J. a 9., Kövesi a 49., Balázsi a 68., Kollár a 93. percben.

Nagy Sándor: – Hamar túlléptünk azon, hogy korán előnybe került az ellenfél, sikerült is fordítani. A második félidő elején kapott találat után kizökkent a csapat. Ettől függetlenül, ha pontosabb lettünk volna a rivális kapuja előtt és döntő helyzetekben a játékvezető sem sújt minket, akkor akár a győzelemre is lehetett volna esélyünk.