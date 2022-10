Hosszú évek óta hagyomány, hogy az A. J. K. A. (American JKA Karate Association) magyarországi szövetsége Békéscsabán rendezi meg országos sotokan karate szemináriumát, amelyen a szervezet külföldi tagjai is megjelennek – a közelmúltban megtartott összejövetelen egy amerikai mester vett részt. A tradíció fontos része, hogy az edzéseket a rangidős magyar karate nagymester, szenszei Sáfár László (10 dan) tartja. A szakember a Békés Megyei Harcművész Szövetség beszámolójában elmondta, mindig egyeztet a tanítómesterekkel, akik az adott országban vezetik az foglalkozásokat.

– Ők tudják, mire van szükségük és ennek megfelelően készülünk. Most is megkérdeztem Csákvári László, Torma György és Farkas András mestereket, hogy mi lenne a legfontosabb tanulási anyag – fogalmazott Sáfár László. – Most a csapástechnikákat, az „ucsi vazát” gyakoroljuk kiemelten, ami nagyon jó, erős és hatásos technika, több katában, azaz formagyakorlatban is szerepel. Ahhoz, hogy védekezni tudjunk, ezeket a támadásokat is meg kell tanulni!

Több, mint ötven, zömében fekete öves oktató vettrészt a három napos szemináriumon. Sáfár szerint a karate jövője a tanítókon múlik:

– A jó tanítók tudnak jó karatét csinálni. Sajnos azonban, a rosszul oktatókból van több. Nálunk azt is megtanulják a résztvevők, hogy milyen elmélet van a karate mögött. Írtam egy könyvet, most szervezzük, hogy a magyar fordítást is ki tudjuk adni. Azt veszi végig a könyv, hogyan kell a karatét tanítani. Kevés embernek volt olyan tanítói folyamatosan, mint nekem. Edzettem Nakajama, Nisijama és Okazaki szenszeiekkel is és nagyon sokat tanultam tőlük.

A mű címe: Karate tudományos módon. Sorra veszi, mi a testfordítás lényege, honnan kapja az erőt az ütés, melyek a jó állások összetevői, mi a formagyakorlatok gyakorlásának a lényege, mit kaphat ettől az ember.

– Ha olyat csinál az ember, hogy nem tudja az okát, az nem lesz eredményes. Mikor mi elkezdtük, nehezen kommunikáltunk a japánokkal, sok mindent csináltunk, aminek nem tudtuk az okát. Régóta szeretném, ha az iskolákban is minél nagyobb mértékben jelen lenne a karate. Nagyon jó eszköz a fegyelemre, a figyelemre, a fizikai kondíció, a budó, a jellem fejlesztése szempontjából. Ez lenne a fejlesztési irány.

Sáfár szenszei elmondta, ha valamit egész életében csinál valaki, annak hatása van a szervezetre, az agyra, tulajdonképpen mindenre.

– Több, mint hatvan éve karatézok, sosem álltam le, állandóan edzettem. Elkaptam a koronavírust, borzalmas volt. Azt mondták az orvosok, hogy sosem jövök ki belőle –ám itt vagyok, tanítok és megyek előre!