A 16 éves szarvasi szupertehetség is meghívást kapott az elmúlt hétvégén a franciaországi Tours-ban megrendezett rendkívül rangos Európai ifjúsági top10 versenyre, amelyen a 19 év alatti fiúk mezőnyében – a nála idősebb ászok között is – megvillantotta az oroszlánkörmeit, „megráncigálva a legerősebb riválisok bajuszát” is. A kiváló nevelőmunkát végző Fest Attila tanítványa derékbántalmai dacára is a nagyszerűnek számító ötödik helyen végzett olyan korosztályos klasszisok mögött, mint a győztes román Iulian Chirita, az olasz Andrea Puppo, a bronzérmes francia Hugo Deschamps és az első kiemelt, végül negyedikként zár, román Európa-bajnok Andrei Istrate.

Szántosi ezekben a napokban pedig már a montenegrói Podgoricában szerepel a nemzetközi sportági szövetség rangos viadalán, amely szintén igazi mély víz, egyúttal kiváló fejlődési lehetőség lesz neki.