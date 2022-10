Az ETO FC Győr is győzött az elmúlt fordulóban, Tímár Krisztián legénysége Dorogon nyert 1–0-ra. A zöld-fehérek öt győzelemmel és 4-4 döntetlennel, illetve vereséggel 19 ponttal a tabella 8. helyét foglalják el. A Békéscsaba 18. helyen áll, a helyzete továbbra sem megnyugtató, vagyis Győrött is fontos lenne pontot, pontokat szerezni. Egy győzelem sokat érhet, hiszen a tabella szoros, ugyanis a 9–14., valamint a 14–18. helyek között is mindössze 3-3 pont a különbség.

Öt sárga lap miatt Albert István nem játszhat Győrben. A mérkőzés játékvezetője Ducsai József, két segítője ként Varga Gábor és Ország Péter lesz.