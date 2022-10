Magyar Kupa női mérkőzés, Budapest. V.: Szabó Péter, Nagy Zsombor. TFSE: Komcsák 4, Budaházy 3, Vámos 3, Zen 7, Kökény 2, Villányi 3. Cs.: Boller (liberó), Benedek 3, Turcsányi. Vezetőedző: Joel Olazabal Herrera. Békéscsaba: Vaszileva 12, Glemboczki 8, Olinyik 3, Bodnár 13, Oikonomidou 13, Sullivan 5. Cs.: Kertész (liberó). Vezetőedző: Tóth Gábor.

A mérkőzés alakulása. 1. szett: 1:4, 7:7, 7:12, 10:16, 14:16, 16:22, 17:24. 2. szett: 3:8, 6:13, 8:18, 11:22, 12:24.3. szett: 4:4, 6:10, 11:13, 12:22.

A Magyar Kupa küzdelmei is megkezdődtek a Swietelsky-Békéscsaba számára, a viharsarki együttes a nyolcaddöntőben az NB I-ben szereplő TFSE otthonában lépett pályára Budapesten. Tóth Gábor a kezdőben több olyan játékosnak is bizalmat szavazott, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, valamint legújabb igazolás, az amerikai Kathryn Sullivan is bemutatkozott centerposzton.

A lelkes hazaiak szerezték a mérkőzés első pontját, de azonnal fordított a BRSE, a második pontot éppen Sullivan jegyezte egy blokkal. Nem ijedt meg a TFSE, 7:7-ig tartotta a tempót és az eredményt, ám ekkor egy négypontos sorozattal ellépett a Csaba. Minden labdáért megharcoltak a fővárosiak, nagy mezőnymunkát végeztek, míg a vendégek nem igazán kapták még el a ritmust. A tudásbeli különbség aztán fokozatosan megmutatkozott, de ez sem szegte kedvét a fővárosi egyletnek, amely vesztenivaló és teher nélkül röplabdázott. A BRSE így is jelentős előnyt harcolt ki és már az első játszmalabdát kihasználta.

A második játszma is komoly csatát hozott kezdetben, az első hat labdameneten megosztoztak a felek, de aztán a bolgár Ralitsa Vaszileva került fókuszba, kinek sorozatos nyitásai után ellépett a vendégcsapat. 8:3-nál időt kértek a hazaiak, ám ezt követően sem tudtak közelebb kerülni. Állandósulni látszott a 6-7 pontos különbség, mígnem a szett derekán ritmust váltott a Csaba, 18:8-nál újabb hazai időkérés következett, de ez sem hozott változást a játék menetében, a látogatók nagyon biztosan húzták be ezt a játékrészt is.

A harmadik felvonás eleje is viszonylag szorosan alakult, ezután viszont meglépett a Békéscsaba 3-4 ponttal, de a TFSE nem hagyta magát és igyekezett tapadni vendégére. 14:12-es vezetésnél azonban rákapcsoltak Bodnárék és egy 8:0-s sorozat után már minden kedve elment a TFSE játékosainak. Tizenegy meccslabdához jutott a BRSE, de Glemboczki Zóra már a legelsőt beütötte, így 3:0-ra győzött a Békéscsaba.