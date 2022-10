A Közép-európai Ligában a múlt heti két hazai alapszakasz-mérkőzéssel már bemutatkozott a Békéscsabai RSE, amely szombaton – ugyancsak hazai környezetben – a Kaposvár ellen az Extraligában is megkezdi a küzdelmeket a 2022–2023-as idényben. Az ötszörös bajnok együttes gőzerővel készül a bajnoki rajtra, a formaélesítés jegyében pedig az elmúlt hétvégén a CSM Lugojsal csapott össze felkészülési mérkőzésen. A klub közösségi oldalának beszámolója szerint több napra a békési megyeszékhelyre érkezett román élcsapat most viszonozta a BRSE korábbi látogatását és előbb a Bajnokok Ligája-selejtezőre készülő, magyar bajnoki címvédő Vasassal csapott össze, majd zárt kapuk mögött a Csabával is. A látványos labdamenetekkel tarkított találkozón a békéscsabai együttes remek játékkal győzedelmeskedett 3:0-ra (22, 22, 15).

A BRSE utánpótláscsapata az elmúlt hétvégén fontos mérföldkőhöz ért, ugyanis első mérkőzését játszotta a négy extraligás klub (Vasas, Újpest, Balatonfüred, Békéscsaba) korosztályos együtteseivel kibővített, a másodosztálynak megfelelő NB I.-ben. Nagy Attila tanítványai Budaörsre utaztak és arattak győzelmet öt játszmában. A csabai fiatalok legközelebb, október 29-én a Jászberényt fogadják a 12 csapatos ligában.