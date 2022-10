– Korábban mindig bérelt buszokkal tudtuk csak közlekedni, ami megnehezítette az életünket. Közösségi összefogást kértünk és nagy támogatásra találtunk a barátaink és a helyiek, így gyorsan meg is lett a szükséges anyagi keret és meg tudtuk venni a csabacsűdi önkormányzat kisbuszát, ami kiváló műszaki állapotban van és mindenben megfelel az igényeinknek, az elvárásainknak, biztonságban utazhatnak a sportolóink. Nem kell igazodni, alkalmazkodni senkihez, nincs többletköltség sem, mint mondjuk egy autóbérlésnél, így egyszerűbben tudunk jönni-menni – mondta lapunknak a szarvasiak vezetőedzője, Ruzsinszki György, akitől azt is megtudtuk, hogy az elmúlt hetekben a gépjárművet a klub arculatának megfelelően „átszabták”, a szarvasi egyesület logóját és stílusjegyeit jeleníti meg külsejében is.