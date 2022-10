A közelmúltban Biharnagybajom adott otthont a tini országos bajnokságnak. Ezen a viadalon azok a versenyzők indulhattak el, akik még nem töltötték be a 15. életévüket. Bökfi János vezetőedző elmondta, a verseny célja a csabaiak szempontjából a rutinszerzés volt, méghozzá kiemelt versenykörülmények között. Az egyaránt serdülő korosztályú fiatalok pedig kiváló eredményekkel bizonyítottak. Gulyás Milán a 67 kg-os súlycsoportban szakításban 74 kg-t, lökésben 92 kg-t teljesített, így első helyezett lett egyéni csúccsal. A 73 kg-os Mórocz Nándor is elsőként zárt (szakítás: 32 kg, lökés: 42 kg), miként Csikós László is (30 kg és 40 kg) +89 kg-ban. Veres Vajk a 96 kg-os súlycsoportban (40 kg és 50 kg) harmadikként zárt. Első lett a 76 kg-os Szabadi Luca (44 és 60 kg), csakúgy, mint az egyéni csúcsot elérő (56 kg és 70 kg) Mórocz Noémi +76 kg-ban.

Fotós: Beküldtött fotó

A csabai sikertörténet az előző hétvégén a nyíregyházi serdülő ob-n is folytatódott. Garamvölgyi Kasszandra 55 kg-os súlycsoportban 56 kg-os és 73 kg-os teljesítménnyel elsőként végzett. Garamvölgyi súlycsoportot váltott, az eddigi 49 kg után most az 55 kg-osok bizonyította tehetségét és lett bajnok. Amennyiben kellően beleerősödik az új súlycsoportba, akkor a nemzetközi mezőnyben is itt fog indulni. A fiatal tehetség a serdülő lányok mezőnyében ezzel a teljesítményével megnyerte az abszolút első helyezettnek járó kupát is.