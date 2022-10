A fénypont a Kondorosi Kick-box SE színeiben versenyző Petrovszki Mártonhoz köthető, aki kadett-1 kreatív fegyveres formagyakorlat kategóriában világbajnoki ezüstérmet szerzett bottal végrehajtott produkciójával. Mind edzője, Litauszki László, mind a formagyakorlat-válogatott szövetségi kapitánya, Puravecz Péter elégedett volt Petrovszki gyakorlatával. Bármilyen furcsán is hangzik, de a taktikának még a formagyakorlat versenyeken is nagy jelentősége van. Petrovszki Márton utolsónak mutatta be a gyakorlatát, ráadásul előtte a riválisok nagy része hibázott. Éppen ezért edzőjével úgy döntöttek, hogy a kondorosi versenyző biztonsági gyakorlatot mutasson be, ami természetesen magas színvonalú volt, miközben kihagytak néhány kockázatos elemet. Így nyerte meg végül a jól megérdemelt ezüstérmet – a hosszú évek óta folytatott edzésmunka végre beérett.

Az első versenynap során bejutott a legjobb 16 közé Viczián Vivien, Szabó Szófia, Tóth Lajos (kick-light-szabályrendszer), míg Malatyinszki Bendegúz, Tóth Lajos (light-contact) Csiernyik Zsombor, Petró Bálint és Surin Patrik (kick-light) búcsúzott.

A mondás, amely szerint „lengyel magyar két jó barát” lehet, hogy igaz, csak nem ezen a világbajnokságon. A sorsolás – és a számítógépes szoftver – szeszélye folytán hétfőn három magyar–lengyel csatát is láthattak a nézők, kedden pedig négy további mérkőzésen szurkolhattak a mieinknek lengyel riválissal szemben. A keddi versenynapon jóval többen léptek a küzdőtérre, a tét is nagyobb volt, hiszen már az éremért szálltak harcba a fiatalok.