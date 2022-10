A fővárosi Tempo KSE ellen idegenben folytatta bajnoki szereplését az Orosháza másodosztályú női kézilabdacsapata. A fordulatos és kiélezett első félidőben szívósan harcoltak az alsóházban tanyázó hazaiak, majd a szünet után ONKC fokozatosan szakította le riválisát. Kettő-három, sőt, volt, hogy már négy találattal is vezetettek a vendégek, akik az utolsó két percnek is három gólos előnnyel vágtak neki, 26–29-es állás után azonban már csak a riválisa hibáit kihasználó hazai együttes talált be, megfosztva a győzelemtől a Békés megyei csapatot.

Az utolsó hét másodpercet leszámítva a második harminc percben végig több góllal vezető ONKC ezzel az egy ponttal továbbra is a roppant sűrű középmezőnyben, a kilencedik helyen áll a 16 csapatos NB I B-ben.

Tempo KSE–Oxxo Energy Orosházi NKC 29–29 (12–13)

NB I B-s női mérkőzés. Gyál, 50 néző. V: Őri, Pozdena

Tempo: Benus, Orbán L. – Wutschi 4, Ádám 2, Béres, Török B., Orell 6, Hegedüs D. 1, Vereszky 2, Sipos P., Kóka 5, Vernes, Blazsek 3, Csáki 6 (3), Zente. Vezetőedző: Nádasdi Máté

Orosháza: Bálint A. 1 – Bíró P. 7, Iván E. 7 (3), Kenyeres B. 3, Ács, Vörös 3, Ludvig 6. Csere: Szőke, Cseh (kapusok), Mikula 1, Gara, Baráth, Repák 1, Prozlik, Bedron, Patyi. Vezetőedző: Morva Zoltán

Az eredmény alakulása. Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–2. 7. p.: 3–2. 13. p.: 4–5. 20. p.: 5–7. 24. p.: 10–9. 28. p.: 10–12. 37. p.: 13–17. 41. p.: 18–19. 43. p.: 19–22. 48. p.: 21–24. 53. p.: 24–25. 55. p.: 24–27. 58. p.: 26–29. Kiállítások: 16, ill. 14 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 4/3

Mestermérleg

Morva Zoltán: – Sajnos a mérkőzés elején nem tudtunk azon a hőfokon kézilabdázni, mint amiről előzetesen beszéltünk. Támadásban a helyzeteket kialakítottuk, de kimaradtak a lehetőségek. A védekezésünk hellyel-közzel rendben volt, a kapusteljesítményünk viszont elmaradt az elvárttól. A végén ott volt az esély, vezettünk, de a saját hibáink miatt nem tudtuk megszerezni a győzelmet.