Ahogy az Extraliga-mezőny legtöbb tagjánál, így Balatonfüreden is óriási volt a jövés-menés a nyáron: nem kevesebb, mint hat játékos intett búcsút a Balaton-partjának, négy légiós mellett két magyar, a francia élvonalbeli Terville-Florange csapatához kerülő Kiss Gréta, valamint Baksa Panna is. Helyükre hét játékost igazoltak, hogy csak hármat emeljünk ki közülük: a Békéscsabán öt évig játszó center, Nacsa-Pekárik Eszter, a tavaly még Kaposvárt erősítő horvát Ana Grbac és az azeri Nikolina Bosnakova is Dejan Desznica együttesét választotta. Megtartották ugyanakkor a szerb feladó átló szerb Milka Sztijepicset, aki az UTE ellen 16 ponttal csapata legeredményesebb játékosának bizonyult és Veszprémben is szerzett 12 egységet.

Tóth Gábor, a Békéscsaba vezetőedzője a Kaposvár elleni párharc után kiemelte, hogy csapata szívvel-lélekkel, de ésszel is küzdött. A szerdai kupacsatát követően a hozzáállást említette, név szerint pedig a fiatal ukrán irányító, Viktoria Olinyik játékát méltatta. Mindezekre az erényekre és teljesítményekre a Szent Benedek ellen is nagy szükség lesz.

Nagy kérdés, hogy a Kaposvár ellen bokasérülést szenvedő szerb klasszis, Marta Drpa vállalni tudja-e a játékot, mindenesetre a héten Ferencz Károly erőnléti edzővel azon dolgoztak, hogy beszállhasson a játékba.

Nem akármilyen ütközetre lehet számítani, vélhetően a szurkolók részéről is nagy lesz az érdeklődés.

A szombaton 18 órakor kezdődő mérkőzés első számú játékvezetője Tillmann Gyula lesz, mellette Szabó Péter tevékenykedik majd. A találkozót a Hunvolley TV közvetíti.