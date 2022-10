Az is visszafogta a részvételi kedvet, hogy a szövetség még mindig nem kapta meg az idei működési támogatását, ami miatt a elnökség kénytelen volt úgy dönteni, hogy a törökországi Európa-bajnokságon a válogatottak csak úgy indulhatnak el, ha a klubok előfinanszírozzák a költségeiket.

A novemberi Eb-re kvalifikáló versenyen a tatamis szakágak – pointfighting, light-contact, kick-light és formagyakorlat – bajnoki döntőit bonyolították le. A megváltozott körülmények szerencsére nem zavarták meg a Békés megyei indulókat, akik kiválóan szerepeltek. A battonyai Mezei Nikolett kick-lightban győzött, az orosházi Contact Kick-box és Thai-box Harcművészeti eygesület képviselői pedig formagyakorlatban nyertek öt aranyérmet. A Contact versenyzői az első helyek mellett még két ezüstöt is szereztek.

– Mezei Nikolett világbajnok lett 2021-ben kick-lightban, és most is meggyőző volt. Niki egy nagyon tudatosan készülő versenyző, megtestesíti azt az ideális sportolót, akire mindig lehet számítani, úgyhogy bízunk benne, hogy Törökországban is jól fog szerepelni az Eb-n. A formagyakorlat szakág itthon három-négy éve gyakorlatilag a semmiből indult, és lépésenként haladunk előre, de úgy tűnik, hogy már itt is vannak olyan ígéretes versenyzőink, akik képesek lehetnek érmet szerezni egy Eb-n" – értékelt Galambos Péter, a Magyar Kick-box Szakszövetség elnöke.

A hazai ringes kick-box szakágak bajnoki döntőit szerdán bonyolítják le.

A Békés megyei eredmények. Kick-light. Nők 65 kg: 1. Mezei Nikolett (Barátság SE Battonya). Formagyakorlat. Kreatív. Férfiak: 1. Kotvics-Varga Máté (Contact K.T.H.E. Orosháza). Nők: 1. Halustyik Cintia (Contact). Zenés. Férfiak: 1. Kotvics-Varga Máté. Nők: 1. Halustyik Cintia. Fegyveres. Férfiak: 1. Brebovszky Zoltán (Contact).









