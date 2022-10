A KNRC a második szettre is megőrizte a jó játékát, pontosabban és stabilabban kezdett. 9:12 után egy öt nullás sorozattal azonban fordítani tudott a Csaba, amivel meg is törte a megújulni már képtelen riválisa ellenállását, így a döcögősebb kezdés után ezt a játszmát is bezsebelte.

Nem indult jól a harmadik játékrész: a szerb feladó-átló, Marta Drpa ártalmatlan szituációban, a hálónál rosszul lépett és le kellett cserélni. A Békéscsaba és a teljes hazai liga egyik legjobbjának bal bokáját ápolták és bekötötték a kispadon. Ezt követően az eredménykövető rendszerben történt anomália miatt percekig állt a játék, ez alatt a játékosok a pályán várakozva melegítettek. Szerencsére egyik intermezzo sem zavarta meg a csabaiakat, akik tulajdonképpen gond nélkül nyerték meg a harmadik szettet és a mérkőzést is.

A BRSE legközelebb szerda este a TF otthonában lép pályára a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében.

SWIETELSKY-BÉKÉSCSABAI RSE - KAPOSVÁRI NRC 3-0 (26, 18, 17)

BRSE: Aktas 8, BODNÁR D. 13, Drpa 6, Vaszileva 10, PINTÉR A. 14, BAGYINKA 6. Csere: MOLCSÁNYI R. (liberó), Szatmári L., Glemboczki, Oikonomidu 1. Edző: Tóth Gábor

KNRSC: Renko-Ilic 3, Kiparisszi 9, Bodovics 3, UBAVICS 11, Szedmák 8, GYIMES 6. Csere: Radnai (liberó), Godó, Narancsics. Edző: Vincent Lacombe

Békéscsaba, 800 néző. V: Adler L., Ujházi. Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:1, 9:5, 10:8, 13:9, 15:14, 19:18, 23:19, 24:22, 25:24, 26:25. 2. játszma: 3:3, 5:5, 5:8, 9:12, 14:12, 16:14, 21:16. 3. játszma: 4:2, 6:4, 12:6, 15:13, 18:15, 22:16