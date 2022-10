Három héttel a Fehérvár elleni legutóbbi, fájdalmas vereség után lép ismét pályára a női élvonalban a Békéscsaba: a Papp Bálint által irányított együttes a negyedik körben a szintén újonc és a lila-fehérekhez hasonlóan még pont nélküli NEKA vendége lesz szombat késő délután. Túlzás nélkül állíthatjuk, a békéscsabai születésű és nevelésű, korábbi válogatott klasszis beálló és az Előrét edzőként is irányító Bohus Beáta gardírozta balatonboglári fiatalok ellen létfontosságú lenne megszerezni a győzelmet a csabaiaknak.

– Fiatal, futós, hajtós és jó csapat a NEKA, látszik, hogy a játékosai élvezik az első osztályú tagságot, felszabadultan kézilabdáznak – mondta lapunknak Papp Bálint. – Az első három bajnokijukon is érződött, hogy felvették az NB I.-es ritmust, jó mérkőzéseket játszottak. Nem egyszerű náluk pályára lépni, ezt az előző idényben már megtapasztaltuk a második vonalban. Mindent megteszünk a győzelemért, mindenképpen a két pont megszerzése a célunk, azért megyünk, hiszen be kellene most már gyűjteni az első pontjainkat. A NEKA szándéka is ez, ezért nyílt sisakos küzdelemre számítok, nem szabad tartalékolni, mindkét csapat így megy ki a pályára

NB I., nők, 4. forduló. Október 15., szombat. 17.00: NEKA (12.)–EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE (14.), MTK Budapest (13.)–Alba Fehérvár KC (8.). 18.00: Budaörs (9.)–Debrecen (2.). Korábban játszották: Mosonmagyaróvár (4.)–Dunaújváros (6.) 44–31, Siófok (10.)–Ferencváros (3.) 19–29, Vác (5.)–Győr (1.) 17–28, Érd (11.)–Kisvárda (7.) 21–23.