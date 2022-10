Több száz tehetséges dzsudoka töltötte meg a Szegeden a városi sportcsarnokot, ahol két rangos utánpótlás megméretésre is sor került. Az ifjúsági B-korcsoport országos bajnoksága mellett az U23-as korosztály bajnoki küzdelmeit rendezték meg. Az idősebbek versenye nyílt viadal volt és nemzetközivé is vált, hiszen Ausztria, Szerbia, Spanyolország, Ukrajna tehetséges cselgáncsozói is tatamira léptek. A békéscsabai BM Kano Judo SE korosztályos versenyzői mindkét bajnokságon részt vettek.

52 kg-ban Szabó Karolina magabiztos és technikás versenyzéssel rövid időn belül hajtott végre akciókat ellenfelein. Három ippon-értékű győzelemmel a döntőig menetelt, ahol azonban hibázott, így a bajnoki címről most lemaradt. Az ifik között ezüstéremmel végzett tehát, majd az idősebbek között folytatta a versenyt. U23-ban szintén ippon-győzelemmel jutott az elődöntőig menetelt, ám győzött a rutin, így a csabai tehetség a bronzéremért küzdhetett tovább. A helyosztót végig irányítva, határozott és taktikus stílusával felülmúlta vetélytársát, ezzel ismét dobogóra állhatott a szegedi versenyen.

A férfiak +90 kg-os mezőnyében Bozó Bence és Kara Bence szintén két korosztályban állt a szőnyegre. Az ifik között Bozó technikás versenyzéssel és három ippon-győzelemmel lett a kategória döntőse. A finálé kiegyenlítettnek bizonyult, majd taktikai hibát vétett, így a dobogó második fokára állhatott fel. Kara az ifik között helyezetlenül zárt, majd az idősebbek között bizonyított. Két ippon-győzelem után bronzéremért mérkőzhetett, ahol győzött a tapasztalat, így végül a pontszerző ötödik helyen zárt. Bozó Bence az idősebbek között sérülés miatt már nem tudott teljesíteni.

A Bushido Judo SE testvéregyesület versenyzője, Kertész Lívia női +70 kg-ban szép versenyzéssel és két győzelemmel a pontszerző ötödik helyen zárt az idősebbek között. Az U23-as korosztályban Gyáni János tanítványai további érmeket szereztek.